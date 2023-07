PSG: Marco Asensio explique son choix

-Publicité-

Dans un entretien accordé au site du PSG, ce jeudi, Marco Asensio a donné les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le club français.

Après sept longues années au Real Madrid, l’ailier espagnol Marco Asensio va poursuivre sa carrière en France, du côté du PSG. Il s’est engagé avec le champion de Ligue 1 ce jeudi. Après l’officialisation de sa signature, l’ancien Merengue a accordé une interview au site du club, dans laquelle il dévoile les raisons qui l’ont amené à rejoindre l’équipe entraînée désormais par Luis Enrique.

«Parce que Paris est un grand club, avec un grand projet, un projet attractif et ambitieux. Et puis ça correspond à ce dont j’avais besoin : un changement d’environnement mais avec toujours un projet ambitieux. C’est ce que je voulais et je pense que c’est l’endroit idéal pour moi, pour jouer, pour prendre du plaisir et pour gagner beaucoup de titres.», a-t-il expliqué sans détour.

- Publicité-

Interrogé sur ses objectifs personnels en venant au PSG, Asensio a déclaré: «Les objectifs collectifs sont de gagner tous les titres possibles. C’est une grande équipe, un grand club. Je suis déjà venu jouer ici et j’ai pu voir qu’il y avait de bons supporters, une belle ambiance au stade. D’ailleurs, je pense que c’est crucial d’avoir ce lien entre les supporters et l’équipe. Ensuite d’un point de vue personnel c’est un nouveau challenge, un nouveau championnat, j’ai beaucoup d’envie et beaucoup d’ambition. Et maintenant j’ai hâte de découvrir tout ça en espérant que tout se passe bien.»

Pour finir, Marco Asensio a adressé un message aux supporters parisiens, qui peuvent parfois se montrer très durs. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. J’ai hâte de découvrir la ville, de tous vous rencontrer et d’apprendre le français. Je donnerai tout pour le club. Je suis sûr que nous pourrons soulever des trophées ! ». L’international espagnol est désormais attendu sur les pelouses.

Articles similaires