PSG: le groupe pour affronter Marseille en Coupe de France, avec Neymar

Le PSG a dévoilé ce mardi le groupe convoqué par Christophe Galtier pour le choc contre Marseille en huitième de finale de la Coupe de France. Après deux matchs d’absence, Neymar effectue son retour.

Gros choc en France ce mercredi. En effet, le PSG se déplace au stade Vélodrome pour affronter Marseille en huitième de finale de Coupe de France. Pour ce clasico tant attendu par le public français, Christophe Galtier a convoqué un groupe de 20 joueurs. Blessés, Kylian Mbappé et Renato Sanches sont forfaits.

En revanche, après deux matchs d’absences, Neymar, qui a récemment remporté son sixième Samba d’Or, effectue son retour. Tout comme Marco Verratti qui était suspendu. Lionel Messi est lui aussi bien présent pour cette affiche de prestige, au même titre que Sergio Ramos et les jeunes Titis Zaïre-Emery, Gharbi ou encore Bitshiabu.

Ce match est prévu pour ce mercredi à 21h 10 (GMT+1), et représentera un véritable défi émotionnel pour les joueurs parisiens. L’entraîneur Christophe Galtier en est d’ailleurs conscient, mais sait également que son groupe est capable de gérer ce genre de pression.

« C’est très important. Après, la gestion des émotions vient aussi avec l’expérience, le fait qu’on ait pu jouer ces rencontres, le fait de ne pas avoir de surprises. Mais je rappelle très souvent à mes joueurs que, finalement, c’est un onze contre onze, on ne joue pas contre 50 à 60.000 spectateurs. Je leur dis très souvent. On démarre à onze, il faut finir à onze, et ne pas se laisser emporter par des contestations,

un mauvais geste, des regroupements comme il pourrait y en avoir demain parce que c’est le match de l’année pour pas mal de personnes. Il faut garder la tête froide. Je ne leur dis jamais de rester tranquilles. Quand on est tranquille, on dort. Il faut simplement garder la tête froide, avoir beaucoup de lucidité, que chacun joue avec ses propres qualités« , a expliqué le technicien français en conférence de presse.

Le groupe du PSG

