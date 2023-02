PSG: le groupe pour affronter Lille, avec plusieurs absents

Découvrez le groupe du PSG pour la réception de Lille, ce dimanche (21h, GMT+1) au Parc des Princes, à l’occasion de la 24è journée de Ligue 1.

Le PSG connaît une situation délicate ces dernières semaines, avec trois défaites lors de ses trois dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Parisiens ont en effet été battus en Coupe de France par Marseille (2-1), avant de subir la loi de Monaco en Ligue 1 (3-1). Mardi dernier, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont été défaits par le Bayern Munich (1-0) lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Une mauvaise spirale à laquelle les champions de France en titre vont tenter de mettre fin ce dimanche contre Lille, à l’occasion de la 24è levée de la Ligue 1. Une victoire dans cette rencontre permettrait aux Parisiens de reprendre confiance et de conforter leur avance en tête du classement. Et pour y arriver, Christophe Galtier a retenu un groupe de 20 joueurs.

La mauvaise nouvelle est le forfait du capitaine Marquinhos. L’international brésilien s’est blessé à la cuisse gauche contre le Bayern Munich en Ligue des Champions et était incertain pour cette affiche. Achraf Hakimi, touché aux ischio-jambiers, est également absent, tout comme Nordi Mukiele et Renato Sanches. En revanche, Galtier pourra compter sur son trio phare composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Le groupe du PSG

🆗🔴🔵 Le groupe parisien pour la réception du @losclive

#PSGLOSC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 18, 2023