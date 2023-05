PSG: le groupe de Galtier pour le déplacement à Strasbourg

-Publicité-

Le PSG a dévoilé ce vendredi, le groupe retenu par l’entraîneur Christophe Galtier, dans le cadre du déplacement à Strasbourg pour la 37e journée de Ligue 1.

Le PSG se déplace sur la pelouse de Strasbourg samedi, à l’occasion de la 37e journée du championnat de France. Un match crucial pour les Parisiens qui seront sacrés en cas de résultats positifs. En effet, le club de la capitale française n’a besoin que d’un petit point face pour décrocher un nouveau titre en Ligue. Un nul ou une victoire fera donc le bonheur des coéquipiers de Kylian Mbappé. D’ailleurs, l’entraîneur Christophe Galtier sait que le titre est proche, même si son équipe devra encore terminer le travail.

« Pour l’instant on n’est pas champion. J’espère qu’on le sera demain soir« , a-t-il déclaré, en conférence de presse. Il ajoute: « Je vous laisse le soin de noter, vous avez l’habitude. On n’est pas à l’heure du bilan. On a la mainmise sur le trophée mais on n’est pas encore champion. On fera le bilan après les deux derniers matchs« , quand on lui a demandé de faire le bilan de la saison du club.

A la veille de ce match important donc, Galtier a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour l’occasion. Un groupe de 18 éléments, dans lequel ne figurent pas Hugo Ekitike, Marquinhos ou encore Fabian Ruiz, out jusqu’à la fin de la saison. Toutefois, le technicien français pourra compter sur ses cadres en attaque Kylian Mbappé et Lionel Messi. Le milieu de terrain Marco Verratti est également présent. A noter la présence d’Ismaël Gharbi, Serif Nhaga ou encore Hugo Lamy.

Le groupe du PSG

🆗 Le groupe parisien pour le dernier déplacement de la saison.



🔴🔵 #RCSAPSG I #Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 26, 2023

