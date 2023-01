PSG: le groupe de Galtier face à Angers avec Messi et Neymar

Le PSG affronte Angers demain mercredi en Ligue 1. La liste des joueurs parisiens convoqués pour la rencontre est dévoilée.

La Ligue 1 est à l’honneur ce mercredi avec les rencontres de la dix-huitième journée du championnat. En tête du classement, le PSG reçoit Angers au Parc des Princes. Un match facile à priori pour les Parisiens qui accueillent la lanterne rouge du championnat.

Pour ce match, l’entraîneur Christophe Galtier a dévoilé sa liste des joueurs retenus. Et le technicien français a fait appel à 20 cadres. En Congé de 10 jours à eux accordés par le PSG, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ne sont pas dans le groupe. Idem pour Marco Verratti, également écarté, mais pour toute autre raison.

Le milieu de terrain italien traîne une douleur musculaire. « Marco a ressenti une gêne à la cuisse donc on a écourté sa séance. On verra au niveau des examens«, a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse cet après-midi. Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Renatos Sanches sont eux toujours blessés ou en phase de reprise, tout comme Timothée Pembélé.

En revanche, le coach parisien pourra compter sur deux renforts majeurs. Neymar, suspendu pour un match après un carton rouge, et Lionel Messi qui est enfin de retour après la victoire de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022.

Le groupe du PSG face à Angers

Gardiens : Navas, Donnarumma, Rico

Défenseurs : Marquinhos, Ramos, Mukiele, Bitshiabu, Bernat

Milieux : Vitinha, Soler, Danilo, Ruiz, Zaïre-Emery, Gharbi, Kari

Attaquants : Messi, Neymar, Sarabia, Ekitike, Housni