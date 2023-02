PSG: la presse mondiale désigne le coupable de la défaite face au Bayern

La défaite du PSG face au Bayern (0-1) mardi soir, en huitième de finale de la Ligue des champions, a été relayée par la presse mondiale qui a déjà trouvé le coupable de cet échec des Parisiens.

Même si ses chances de qualification pour les quarts de finale ne l’ont pas abandonnées, le PSG s’est compliqué la tâche dans la course à la C1. Les Parisiens se sont inclinés face au Bayern Munich (1-0) mardi soir, en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Amorphe pendant plus d’une heure, les Rouge & Bleu ont été punis sur une réalisation de Kingsley Coman en début de seconde période (53è). L’attaquant français a profité de la passivité de la défense adverse pour décocher une reprise de volée qui est allée mourir dans les cages de Gianluigi Donnarumma, pas irréprochable sur ce coup.

Et malgré les nombreuses parades durant le match, le gardien de but italien n’a pas échappé aux critiques pour son erreur qui a coûté la victoire aux siens. La presse mondiale n’a d’ailleurs pas été tendre avec l’ancien portier de l’AC Milan.

La presse mondiale détruit Donnarumma

Le journal l’Equipe attribue à l’international italien la note 4, le jugeant fautif sur le but Bavarois. «Son équipe n’avait pas besoin qu’il se loupe lors de ce match. L’Italien s’est pourtant raté sur la reprise de Coman», explique le journal français dans ses colonnes. L’autre média francilien, le Parisien va dans le même sens et attribue une note de 5 à Donnarumma.

L’Italie a aussi commenté la bourde de son joueur, avec le Corriere dello Sport s’étonne : «Donnarumma, quelle erreur !». La Gazzetta dello Sport abonde dans le même sens et tacle : «Donnarumma commet une erreur, Coman punit le PSG : un grand Bayern voit les quarts de finale».

La presse espagnole n’a pas non plus raté le gardien principal du PSG. AS évoque d’ailleurs de vieux souvenir pour expliquer la soirée cauchemardesque du joueur de la Squadra Azzurra. «encore une fois! Donnarumma condamne le PSG avec ce but. Coman a marqué le seul but du match. Le ballon est allé dans le corps de l’Italien mais, de manière incompréhensible, il n’a pas pu l’arrêter. Cela rappelle sa soirée au Bernabéu.»

Marca va plus loin pour se moquer du gardien international Italien : «Son cadeau en huitièmes de finale la saison dernière à Karim Benzema résonne encore au Parc des Princes. Toujours en 8e de finale, le gardien du PSG en a fait une erreur de plus, peut-être pas si grotesque, mais nul doute qu’il aurait pu faire quelque chose de plus avec le tir de Coman, qui lui a glissé sous le corps (…) La vérité est que la confiance ferme du club envers le gardien italien n’a pas tout à fait eu la réponse attendue sur le terrain.»