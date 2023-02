PSG: des nouvelles de Neymar, blessé face à Lille

Dans un communiqué publié ce dimanche soir, le PSG a fait le point sur la blessure de Neymar, sorti sur civière lors de la victoire des Parisiens contre Lille (4-3).

Ce dimanche soir, le PSG accueillait Lille pour le compte de la 24è journée. Une rencontre spectaculaire qui s’est conclue par une victoire à l’arraché (4-3) des Parisiens. Alors que les Lillois croyaient réaliser la belle opération du week-end à quelques minutes du terme, Kylian Mbappé égalisait à 3-3, avant que Lionel Messi n’offre la victoire aux siens sur un coup franc magistral. Une victoire qui fait du bien pour la confiance des joueurs du PSG.

Seule ombre au tableau, la sortie sur civière de Neymar. L’international brésilien semblait souffrir d’une grave blessure à la cheville droite, après que son pied a tourné. A la fin de la rencontre, le PSG a donné des nouvelles plutôt rassurantes de son joueur. «Victime d’une entorse de la cheville durant la rencontre face à Lille, Neymar a passé une IRM ce jour (dimanche). Celle-ci ne révèle pas de fracture. Un nouveau bilan ligamentaire sera effectué dans 48 heures», pouvons-nous lire dans le communiqué officiel publié sur le site du club de la Capitale ce dimanche.

Si Neymar semble, pour le moment, avoir échappé au pire, il devrait être absent des pelouses pendant un certain temps. Sa participation pour les chocs contre l’Olympique de Marseille, en Ligue 1, et le Bayern Munich en Ligue des champions, est d’ailleurs fortement improbable.

De nouveau blessé avant les échéances importantes qui arrivent pour lui et le PSG, Neymar a montré son dépit sur les réseaux sociaux. Le numéro 10 a publié une story avec une photo de sa cheville droite et le message « Again and again » (encore et encore, NDLR), suivi d’un emoji en pleurs.