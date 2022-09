PSG : Christophe Galtier réagit aux critiques de Mbappé sur son positionnement

En conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier a évoqué les critiques de Kylian Mbappé sur son positionnement au PSG, émises lors de la dernière trêve internationale avec la France.

« Je joue différemment. On me demande d’autres choses ici par rapport à mon club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv’ (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l’espace. À Paris, c’est différent, il n’y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c’est différent », déclarait Kylian Mbappé la semaine dernière, après le match de la France contre l’Autriche en Ligue des nations.

Présent en conférence de presse ce jeudi, avant le duel de la 9è journée de la Ligue 1 contre Nice, l’entraîneur parisien Christophe Galtier a été interrogé sur le sujet. «Son analyse est juste, entame-t-il. Il n’est pas dans la même configuration chez nous et en équipe nationale. C’est une discussion que j’ai eue lors de la préparation mais aussi avec le président et Luis Campos sur la structure de notre secteur offensif.

On était tous convaincus qu’il fallait un quatrième joueur avec un profil différent. Ce 4e joueur n’est pas venu, c’est dommage mais c’est comme ça. Kylian a ce joueur de référence en équipe de France. Nous, on a une autre animation, d’autres profils mais qui sont aussi intéressants. La relation technique qu’il y a entre Ney, Leo (Messi) et Kylian est différente de ce qui peut se passer en équipe nationale.»

Galtier comprend la frustration de Mbappé, mais estime qu’il est assez intelligent pour s’en sortir, comme il le fait déjà très bien d’ailleurs. «Je ne pense pas qu’il ait moins de liberté. Il est le point fixe en haut. Avec Giroud, il a quelqu’un qui lui ouvre d’autres espaces. Nous n’avons pas ce profil là de joueur mais il est tout aussi intelligent pour trouver d’autres déplacements avec Leo et Ney qui lui donnent le ballon dans son espace préférentiel», ajoute-t-il.

Kylian Mbappé cette saison, c’est 10 buts toutes compétitions confondues avec le Champion de France, dont 7 en Ligue 1. La preuve que même s’il n’est pas content de son positionnement, cela ne l’empêche pas d’être ultra décisif avec le PSG.