Protestations au Sénégal: l’accès aux réseaux sociaux désormais restreints

En raison des protestations suscitées par la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko, l’accès aux réseaux sociaux est désormais restreint au Sénégal. Une restriction qui peut être contournée efficacement par l’utilisation d’un service VPN pour rester connecté.

L’accès aux réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook et YouTube devient quasiment impossible au Sénégal. Cette restriction des réseaux sociaux intervient au moment où de violentes manifestations meurtrières ont éclaté au Sénégal. Cela fait suite à la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse.

On dénombre plusieurs morts du côté des manifestations. Un policier serait tué lors des échauffourées aux Parcelles assainies. Des voitures et édifices de l’État ont été incendiés.

⚠️ Confirmed: Metrics show the restriction of social media and messaging platforms including Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram and YouTube in #Senegal; the incident comes amid protests over the sentencing of opposition figure Ousmane Sonko



📰 Report: https://t.co/2ckQPxJ5j3 pic.twitter.com/MuohanLeCP