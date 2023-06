Produits pétroliers: « le Bénin veut sa propre raffinerie », Léandre Houngbédji

L’absence du président Patrice Talon à l’inauguration de la raffinerie de l’homme d’affaires Aliko Dangoté a suscité une grosse polémique. Sur la question, le Porte-parole du gouvernement béninois estime que le plus important, ce n’est pas d’aller s’extasier sur ce que les autres ont fait, mais de travailler pour avoir soi-même l’outil convoité.

Le Bénin s’active pour se doter de sa propre raffinerie. C’est ce qu’il convient de retenir des propos de Wilfried Léandre Houngbédji qui a échangé avec la presse ce vendredi 02 juin 2023. « Le Bénin veut sa propre raffinerie. Le Bénin travaille à sa propre raffinerie. Le Nigéria n’a pas particulièrement plus d’expérience en la matière. On n’a pas attendu le Nigéria pour mener les premières réflexions et les premiers actes », a confié le Porte-parole du gouvernement.

Le projet de création d’une raffinerie au Bénin a été évoqué depuis 2020 où des démarches ont été engagées dans ce sens. Un cabinet avait même été sollicité pour analyser « les perspectives du marché à l’horizon 2030, notamment les tendances principales de la demande et de l’offre de produits pétroliers raffinés ainsi que leurs impacts sur l’équilibre du marché ; de déterminer la faisabilité économique d’une telle raffinerie du point de vue de son dimensionnement et de ses conséquences sur le reste de la chaîne des valeurs du secteur pétrolier au Bénin ».

On n’a pas à aller s’extasier devant ce que les autres ont fait. On veut aussi pour nous Wilfried Léandre Houngbédji

Le Porte-parole du gouvernement a rappelé que Patrice Talon est un homme qui ne fait pas dans l’affichage. Pour Léandre Houngbédji, l’absence de Patrice Talon à l’inauguration de la raffinerie de Dangoté ne veut pas dire que le Nigeria et le Bénin ne coopèrent plus. Il en veut pour preuve, la présence remarquable du président béninois à l’investiture du nouveau président Bola Tinubu.

Par ailleurs, il convient de souligner que l’essence consommée au Bénin vient en grande partie du Nigeria. Il s’agit de l’essence communément appelée « kpayo » qui se retrouve dans le secteur informel, incontrôlé depuis des lustres. Depuis quelques jours, les prix de ce produit sont en hausse après l’annonce de la suppression de la subvention des produits pétroliers au Nigeria.