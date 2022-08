Procès transfert de Neymar au Barça: Florentino Pérez devant la justice espagnole

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, va comparaître en tant que témoin dans le procès contre l’ancien président du Barça, Sandro Rosell, et Neymar.

Florentino Pérez sera également à la barre lors du procès du transfert de Neymar au Barça. Le président du Real Madrid va comparaître dans ce procès contre l’attaquant du PSG et l’ancien dirigeant du club catalan, Sandro Rosell. Le Madrilène sera entendu, non pas en tant qu’accusé mais en tant que témoin dans ce procès qui s’ouvrira le 17 octobre prochain, dans la sixième section de la Cour d’appel de Barcelone.

C’est le fond d’investissement brésilien, un des principaux plaignants dans cette affaire, qui a cité le boss du Real Madrid à comparaître. Ce dernier sera entendu le 18 octobre, au second jour du procès. Selon la presse espagnole, le dirigeant merengue confirmera l’interview qu’il avait accordé au programme « Jugones » sur la Sexta, le 3 février 2016, dans laquelle il avait assuré qu’en payant tous les ayant droit, la signature de Neymar, qui était également visée par le Real Madrid à l’époque, s’élevait à 150 millions d’euros.

Le fond brésilien qui estime avoir été grugé dans ce transfert à Barcelone de la star auriverde (6,8 millions d’euros reçus pour ses 40%) réclame maintenant des dommages et intérêts à hauteur de 150 millions d’euros. Le ministère public espagnol demande de son côté deux ans de prison et 10 millions d’euros d’amende pour Neymar, et cinq ans de prison et une amende de 10 millions d’euros pour l’ancien président du Barça, Sandro Rosell, pour corruption et fraude.