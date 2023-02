Prix Puskas: la FIFA dévoile les 3 finalistes, avec un joueur amputé

La FIFA a dévoilé ce vendredi les trois finalistes pour le prix Puskas, récompensant le plus beau but de l’année 2022.

Après avoir rendu publiques les listes des finalistes pour les Trophées The Best du meilleur gardien et du meilleur entraîneur, la FIFA a dévoilé ce vendredi les joueurs retenus pour le prix Puskas. Un trophée qui récompense le plus beau but inscrit de l’année, notamment sur l’exercice 2022. Parmi les nominés, on retrouve Dimitri Payet, auteur d’un bijou contre le PAOK en avril 2022 en Conférence League. « C’est plus un geste de demi-volée qu’on tente à l’entraînement, mais je pense que ce soir-là, j’étais au bon endroit au bon moment et je l’ai prise comme il fallait« , avait déclaré le joueur de l’OM.

Le Marseillais sera en concurrence avec Marcin Oleksy, un joueur amputé polonais qui s’est lui aussi distingué par une splendide réalisation. Il a pris appui sur sa béquille gauche pour s’équilibrer parfaitement et trouver le petit filet gauche du gardien. « En voyant le ballon approcher, je savais que je serais le premier dessus. Mon exécution était excellente. Le geste parfait« , avait réagi le joueur.

Le dernier en lice est le Brésilien Richarlison, auteur du plus beau but du Mondial avec le Brésil. « C’était un très beau but. J’en avais déjà marqué des comme ça pour Fluminense et un autre similaire pour Everton« , avait indiqué l’attaquant de Tottenham. Le gagnant sera dévoilé lors de la cérémonie des trophées The Best, qui se tiendra à Paris le 27 février prochain.