PRIMUD : Molare annonce des reformes dans le processus

Beaucoup de voix se sont élevées après l’édition 2023 du Primud, sur la manière dont les artistes sont primés, mais aussi sur le système des votes. Pour donc apporter plus d’éclaircissement sur ce sujet, Molare a été reçu le mardi 28 novembre 2023 sur l’émission « Showbuzz ».

Le promoteur du Prix International des Musiques Urbaines et du coupé décalé (PRIMUD), Moriféré Soumahoro, connu plus sous le pseudonyme professionnel Le Molare était l’invité de l’émission de showbizz, « Show Buzz », diffusée que la Nouvelle Chaine Ivoirienne (NCI) le mardi 28 novembre 2023. Au cours de son passage, il a fait le bilan de l’édition 2023 du Primud, mais s’est aussi expliqué sur la polémique autour des vainqueurs.

A l’en croire, il y a eu d’amélioration lors cette 8eme édition. Et pour cause, le timing a été respecté, même s’il y a d’autres choses à corriger pour les prochaines éditions. Et d’ailleurs même pour les autres éditions, il y aura des changements. « Les choses vont changer là, parce qu’il y aura une académie qui va avoir lieu. Comme cela les gens vont bien dissocier mon image de l’organisateur de l’événement et de l’organisation du jeu du PRIMUD. Il y a toujours des amalgames qui font dire à des gens que Le Molare a pris le trophée pour donner à tel ou tel artiste. On va mettre une académie en place avec des professionnels qui toute l’année vont plancher sur les nominations des artistes. A partir du mois de décembre, il y aura des classements chaque deux semaines ou chaque mois pour voir l’évolution des artistes », clarifie Molare.

Il a poursuivi en précisant : « C’est un panel de professionnels. Il y aura par exemple ceux qui ont gagné beaucoup de trophées dans les différentes éditions du PRIMUD. Il y a des gens comme Didier Bléou, Yves Zogbo Junior, des agents du BURIDA, association des arrangeurs, managers et des DJ, etc. Je vois qu’il y a une académie dans le cinéma comme dans le festival de Cannes où il y a le président de l’académie. Nous avons eu une très longue discussion avec notre ministère de tutelle qui va commencer à travailler avec nous à partir de janvier ».

Le promoteur du Primud a contesté les affirmations des artistes selon lesquelles ils ont dépensé une somme considérable dans les votes en ligne et par SMS. Il a également annoncé qu’il publiera prochainement des statistiques pour mettre un terme à ces spéculations inutiles. « Ceux qui disent qu’ils ont des millions, qu’ils arrêtent. J’ai demandé à la plateforme qui s’est occupée des chiffres de me les mettre à disposition pour les poster sur les réseaux sociaux », conclue-t-il.

Pour rappel, la grande finale de la huitième édition du Prix International des Musiques Urbaines et du coupé décalé (PRIMUD) s’est tenue il y a quelques semaines au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody. Et au cours de cette prestigieuse nuit, le rappeur ivoirien Didi B a reçu la Palme d’Or. Cependant, les vainqueurs des autres catégories n’ont pas fait l’unanimité.