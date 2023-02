Présidentielle au Nigéria: l’opposition demande l’annulation du scrutin

Les partis d’opposition du Nigeria demandent l’annulation de l’élection présidentielle, dénonçant des manipulations massives des résultats. Ils exigent la tenue d’un nouveau scrutin ainsi qu’un vote de défiance à l’encontre du président de la Commission électorale nationale.

Les représentants des deux principaux partis d’opposition du Nigeria, le Parti démocratique du peuple et le Parti travailliste, ont tenu une conférence de presse conjointe ce mardi pour demander l’annulation de l’élection présidentielle qui s’est déroulée samedi dernier. Ils dénoncent des manipulations massives des résultats et estiment que les résultats officiels ne reflètent pas les souhaits et les aspirations des Nigérians. Les résultats encore partiels donnent une légère avance au candidat du parti au pouvoir, Bola Ahmed Tinubu, mais ne concernent que 14 États sur 36 et le territoire de la capitale fédérale Abuja.

Les partis d’opposition exigent également la tenue d’un nouveau scrutin et un vote de défiance à l’encontre du président de la Commission électorale nationale, Mahmood Yakubu. Ils appellent également le président sortant Muhammadu Buhari à tenir la promesse faite aux Nigérians de laisser comme héritage des élections libres, équitables, transparentes et crédibles.

La course à la présidentielle est très serrée entre trois favoris, avec la possibilité d’un second tour envisagée pour la première fois depuis le retour du pays à la démocratie en 1999. Les élections présidentielles sont un enjeu majeur pour le Nigeria, plombé par une économie en berne, les violences récurrentes de groupes armés et de bandits, ainsi qu’un appauvrissement généralisé de la population. La suite des événements reste incertaine alors que la tension politique s’intensifie dans le pays le plus peuplé d’Afrique.