Présidentielle 2027 au Nigeria : Bola Ahmed Tinubu pour un second mandat face à une opposition fragmentée

À moins d’un an de la présidentielle nigériane du 16 janvier 2027, le jeu politique se recompose autour du président sortant Bola Ahmed Tinubu, investi par l’APC, et d’une opposition encore divisée. Entre les ambitions d’Atiku Abubakar, la percée de Peter Obi au sein du NDC et les incertitudes autour de Rabiu Kwankwaso, le scrutin s’annonce décisif pour l’équilibre politique du Nigeria.

À moins de huit mois de la clôture formelle du dépôt des candidatures, la présidentielle nigériane du 16 janvier 2027 s’annonce déjà comme l’un des scrutins les plus ouverts et les plus stratégiques d’Afrique de l’Ouest. Face au président sortant Bola Ahmed Tinubu, investi par l’APC, l’opposition tente de se recomposer, mais reste divisée entre plusieurs pôles, notamment autour d’Atiku Abubakar, Peter Obi et Rabiu Kwankwaso.

La Commission électorale nationale indépendante du Nigeria a fixé l’élection présidentielle au 16 janvier 2027. Ce scrutin ouvrira un cycle électoral décisif dans le pays le plus peuplé d’Afrique, avant les élections des gouverneurs et des assemblées législatives des États prévues le 6 février 2027. En amont, les formations politiques doivent finaliser leurs primaires et déposer les dossiers de candidature dans les délais fixés par l’INEC.

Tinubu en favori, mais sous pression économique

Le président sortant Bola Ahmed Tinubu part avec l’avantage du pouvoir. Élu en février 2023 avec 36,61 % des suffrages exprimés, le chef de l’État a été officiellement investi par l’All Progressives Congress. Il peut compter sur l’appareil de son parti, sur le soutien d’une large majorité de gouverneurs APC et sur les ressources politiques liées à sa fonction.

Mais sa candidature intervient dans un contexte économique difficile. Les réformes engagées depuis son arrivée au pouvoir, notamment la suppression de la subvention sur l’essence et la libéralisation du naira, ont profondément affecté le pouvoir d’achat des Nigérians. L’inflation, la dépréciation de la monnaie nationale et la crise du coût de la vie constituent désormais les principaux angles d’attaque de ses adversaires.

En face, Atiku Abubakar tente un nouveau retour. Ancien vice-président et candidat malheureux à plusieurs reprises, il a quitté le PDP pour porter les couleurs de l’African Democratic Congress. Sa candidature repose sur une stratégie de coalition, avec l’ambition de rassembler des personnalités issues du PDP, de l’APC et d’autres formations politiques.

Une opposition en recomposition difficile

L’ADC a d’abord semblé devenir le principal point de convergence de l’opposition. Plusieurs figures influentes, dont Rotimi Amaechi, Nasir El-Rufai et Seun Aregbesola, y ont été associées. Mais cette dynamique a été affaiblie par le départ de Peter Obi et Rabiu Kwankwaso vers le Nigeria Democratic Congress, une formation récemment enregistrée.

Peter Obi, ancien gouverneur d’Anambra et candidat du Labour Party en 2023, a été désigné candidat du NDC lors d’une primaire d’affirmation organisée le 29 mai 2026. Porté par le mouvement « Obidient », qui avait mobilisé une forte base jeune et urbaine lors du précédent scrutin, il entend replacer la sécurité et la gouvernance au cœur de la campagne.

Son rapprochement avec Rabiu Musa Kwankwaso alimente toujours les spéculations. L’ancien gouverneur de Kano, qui conserve une forte base politique dans le nord-ouest du pays, n’a pas encore clarifié définitivement son positionnement. Il pourrait jouer un rôle central dans l’équilibre régional du NDC, que ce soit comme prétendant à la magistrature suprême ou comme potentiel colistier.

La fragmentation de l’opposition reste l’un des principaux enjeux de la présidentielle. En 2023, la division entre Atiku Abubakar, Peter Obi et Rabiu Kwankwaso avait contribué à disperser le vote anti-APC et facilité la victoire de Bola Tinubu. À l’approche de 2027, le risque d’un scénario similaire demeure réel, malgré les tentatives de recomposition.

Le PDP, longtemps considéré comme le principal parti d’opposition au Nigeria, apparaît de son côté affaibli par des divisions internes. Une faction proche de Nyesom Wike a désigné Sandy Onor comme candidat, mais cette investiture est contestée par d’autres courants. L’ancien président Goodluck Jonathan est également cité parmi les personnalités susceptibles d’être sollicitées, sans déclaration officielle à ce stade.

D’autres candidatures complètent le tableau politique. Adewole Adebayo a été investi par le Social Democratic Party, tandis que Datti Baba-Ahmed, ancien colistier de Peter Obi, s’est déclaré aspirant au sein du Labour Party. Omoyele Sowore, fondateur de Sahara Reporters et figure militante, est également signalé comme intéressé par la course, sous la bannière de l’African Action Congress.

Un scrutin décisif pour l’équilibre politique nigérian

Au-delà des candidatures, la présidentielle de 2027 devrait raviver le débat sur l’équilibre régional du pouvoir. Bola Tinubu est originaire du Sud-Ouest, tandis qu’Atiku Abubakar et Rabiu Kwankwaso viennent du Nord. Peter Obi, lui, incarne une candidature du Sud-Est, région qui réclame depuis plusieurs années une meilleure représentation au sommet de l’État fédéral.

Le calendrier électoral impose désormais une accélération des stratégies partisanes. Le portail de l’INEC pour le dépôt des dossiers doit être clôturé le 11 juillet 2026, avant la date limite formelle du 29 août. D’ici là, alliances, retraits, tickets présidentiels et contentieux internes pourraient encore modifier la configuration de la course.

Avec plus de 93 millions d’électeurs inscrits, le Nigeria entre dans une séquence politique majeure. Le scrutin de janvier 2027 se jouera à la fois sur le bilan économique du président sortant, la capacité de l’opposition à éviter l’éparpillement et la faculté des candidats à convaincre un électorat éprouvé par les difficultés sociales et sécuritaires.

Les candidats et aspirants confirmés

Bola Ahmed Tinubu – APC (sortant) Statut : candidat investi

Président sortant de la République fédérale du Nigeria, élu en février 2023 avec 8,794 millions de voix (36,61 % des suffrages exprimés). Tinubu a été présenté son investiture officielle par le Comité national de travail de l’APC présidé par le Prof. Nentawe Yilwatda. En acceptant la nomination, il a déclaré vouloir empêcher des politiciens « sans vision alternative claire de faire reculer le pays » et défendu le bilan de son administration sur les réformes économiques dans les secteurs de l’électricité, du pétrole et du gaz, de l’éducation et de la fiscalité.

Tinubu disposera de l’avantage de l’incumbency et du soutien d’au moins 30 gouverneurs d’État membres de l’APC. Son défi principal est l’impopularité des réformes économiques — notamment la suppression de la subvention sur l’essence en mai 2023 et la flottaison du naira — qui ont entraîné une forte inflation et une chute du pouvoir d’achat.

Atiku Abubakar – ADC; Statut : candidat investi

Ancien vice-président (1999-2007) et candidat malheureux de la présidentielle à six reprises, dont en 2023 sous la bannière du PDP (6,984 millions de voix, 29,07 %). Atiku a remporté la primaire de l’African Democratic Congress (ADC), parti au sein duquel convergent des transfuges du PDP, de l’APC et d’autres formations. Le sénateur David Mark, ancien président du Sénat et nouveau président de l’ADC, a appelé les autres aspirants, Rotimi Amaechi et Muhammad Sa’id Hayatu-Deen, à maintenir leur engagement après la primaire.

L’ADC s’est imposée comme le principal pôle de coalition de l’opposition dans un premier temps, attirant des figures de poids : Rotimi Amaechi (ancien ministre des Transports et gouverneur de Rivers), Nasir El-Rufai (ancien gouverneur de Kaduna), Seun Aregbesola (ancien ministre de l’Intérieur). La scission d’Obi et Kwankwaso vers le NDC a réduit l’ampleur de cette coalition.

Peter Obi – NDC; Statut : candidat investi (primaire d’affirmation du 29 mai 2026)

Ancien gouverneur d’Anambra (2006-2014), Peter Obi avait obtenu 6,10 millions de voix (25,40 %) en 2023 sous la bannière du Labour Party, porté par le mouvement « Obidient » à forte base urbaine et jeune. Il a quitté le LP en janvier 2026 pour rejoindre l’ADC dans un premier temps, avant de migrer vers le Nigeria Democratic Congress (NDC), parti récemment enregistré en février 2026, avec Rabiu Kwankwaso. Le NDC a organisé le 29 mai 2026 une primaire d’affirmation lors de laquelle Obi a été officiellement désigné candidat. Il a nommé le Dr Radu Ogbogoso comme colistier. Obi a centré sa déclaration sur la sécurité : « Aucune nation ne peut prospérer quand ses citoyens ne peuvent plus dormir les yeux fermés. »

La spéculation sur un éventuel ticket Obi-Kwankwaso au sein du NDC reste vive mais non confirmée officiellement.

Rabiu Musa Kwankwaso – NDC; Statut : aspirant (au sein du NDC, aux côtés d’Obi)

Ancien gouverneur de Kano (1999-2003 et 2011-2015) et sénateur, Kwankwaso avait obtenu 1,496 million de voix (6,23 %) en 2023 sous la bannière du NNPP. Il a quitté le NNPP pour rejoindre l’ADC puis migrer vers le NDC avec Obi. Sa base politique est concentrée dans le nord-ouest, en particulier à Kano. Son positionnement comme candidat à la vice-présidence ou comme aspirant à la présidence n’est pas encore formellement tranché.

Adewole Adebayo – SDP; Statut : candidat investi

Avocat constitutionnaliste, candidat du Social Democratic Party (SDP) à la présidentielle de 2023, où il avait obtenu un score marginal. Il est le premier candidat officiellement désigné par un parti pour 2027, ayant été investi par le SDP dès la fin de 2025. Présence médiatique notable mais sans organisation territoriale comparable aux grands partis.

Sandy Onor – PDP (faction Wike); Statut : candidat de la faction Wike du PDP

Ancien sénateur et membre de l’Assemblée nationale, Sandy Onor a été désigné candidat présidentiel par la faction du PDP proche du ministre du Territoire de la Capitale fédérale, Nyesom Wike, lors d’une primaire organisée par le comité présidé par l’ancien gouverneur Samuel Ortom. Le PDP est en crise depuis 2023 et divisé entre plusieurs factions. La validité de cette investiture est contestée par d’autres courants du parti.

Datti Baba-Ahmed – Labour Party; Statut : déclaré aspirant

Sénateur et ancien colistier de Peter Obi en 2023, Baba-Ahmed a annoncé sa candidature en janvier 2026 depuis le siège national du Labour Party, en précisant qu’il ne suivrait pas Obi dans sa migration vers l’ADC puis le NDC. Seul représentant du LP dans la course à ce stade, il est contraint d’attendre la publication du calendrier officiel d’INEC et les primaires du parti.

Omoyele Sowore – AAC; Statut : déclaré intéressé

Fondateur et directeur de Sahara Reporters, militant et activiste, candidat récurrent à la présidentielle nigériane sous la bannière de l’African Action Congress (AAC). Son engagement en 2027 est signalé mais n’a pas encore fait l’objet d’une déclaration formelle de candidature.

Goodluck Jonathan – PDP (principale faction); Statut : sous observation – considère une candidature

Ancien président de la République (2010-2015), Jonathan est cité comme candidat potentiel de la principale faction du PDP. Il n’a pas fait de déclaration officielle. Sa candidature éventuelle suscite des débats constitutionnels : certains juristes estiment qu’ayant déjà exercé deux mandats partiels, il avait achevé le mandat de Yar’Adua décédé en 2010, puis avait été élu en 2011, une nouvelle candidature serait impossible au regard de la Constitution. D’autres juristes contestent cette interprétation.

Makinde Oluseyi Abiodun – APM; Statut : aspirant

Gouverneur de l’État d’Oyo, initialement pressenti comme candidat de l’ADC ou comme colistier d’Atiku dans le cadre d’une alliance Atiku-Makinde. Il est désormais suivi comme aspirant sous la bannière de l’Allied Peoples Movement (APM). Son positionnement reste fluctuant.

Rotimi Amaechi – ADC; Statut : aspirant (au sein de l’ADC, en compétition avec Atiku)

Ancien ministre des Transports et ancien gouverneur de Rivers, Amaechi avait participé à la primaire ADC où Atiku a été désigné. Le président de l’ADC David Mark l’a appelé à rester au sein du parti. Son avenir politique est incertain depuis la défaite à la primaire.

Nasir El-Rufai – ADC; Statut : aspirant

Ancien gouverneur de l’État de Kaduna (2015-2023), figure intellectuelle du libéralisme économique et de la réforme, El-Rufai a quitté l’APC dont il était l’une des têtes pensantes pour rejoindre l’ADC. Sa candidature à la présidence ou à la vice-présidence n’est pas formellement annoncée.