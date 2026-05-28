Bénin : Gaston Cossi Dossouhoui et Modeste Tihounté Kérékou nommés chargés de mission aux affaires politiques

Le président de la République, Romuald Wadagni, a signé ce jeudi 28 mai 2026 le décret N° 2026-328 portant nomination à la présidence de la République.

Par cet acte officiel, Gaston Cossi Dossouhoui et Modeste Tihounté Kérékou intègrent le palais de la Marina en qualité de chargés de mission aux affaires politiques auprès du chef de l’État.

​Ces nominations marquent le retour dans le premier cercle du pouvoir de deux figures majeures de la gouvernance sortante. Gaston Cossi Dossouhoui, qui a dirigé pendant plusieurs années le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, et Modeste Tihounté Kérékou, ancien ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi sous Patrice Talon, mettent désormais leur expérience au service du nouveau président de la République.

​Interface politique et équilibres stratégiques

L’intégration de ces personnalités politiques intervient quelques jours seulement après la formation du premier gouvernement du président Romuald Wadagni. En confiant des rôles de chargés de mission politiques à des acteurs chevronnés, le président Wadagni structure un ancrage stratégique à la présidence pour fluidifier les relations avec la classe politique.

​Le duo aura pour mission essentielle d’apporter son expertise dans l’analyse des dynamiques locales et de conseiller le chef de l’État sur les orientations politiques du septennat, assurant ainsi l’interface nécessaire entre la haute direction technique des projets et les réalités du terrain politique.