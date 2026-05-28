Bénin: le Général de Brigade Djimon Dieudonné Tévoédjrè nommé commandant de la Garde républicaine

Par décret N° 2026-323, le président de la République, Romuald Wadagni a nommé le Général de Brigade Djimon Dieudonné Tévoédjrè aux fonctions de Commandant de la Garde républicaine.

​La nomination du Général de Brigade Djimon Dieudonné Tévoédjrè s’inscrit en droite ligne avec la série de décrets pris au cours des derniers jours pour structurer la haute administration au palais de la Marina.

Le Garde républicaine constitue une composante majeure des forces armées béninoises, ayant pour missions principales la protection du président de la République, la sécurité des hautes autorités de l’État ainsi que la garde des sites présidentiels et des institutions républicaines.

Le nouveau commandant aura pour charge de piloter cette unité stratégique, garantissant la discipline, la réactivité opérationnelle et la fidélité des troupes face aux défis sécuritaires contemporains du pays.