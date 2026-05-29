Bénin: le Général d’armée Bertin Bada nommé conseiller à la défense et à la sécurité du chef de l’État

​Le président Romuald Wadagni, a pris ce jeudi 28 mai 2026 le décret N° 2026-324 portant nomination du Général d’armée aérienne Bertin Bada. aux fonctions de Conseiller à la Défense et à la Sécurité du président de la République.

​Cette nomination complète la série de décrets stratégiques signés le même jour, qui ont vu le renouvellement du commandement de la Garde républicaine et de la direction du Cabinet militaire de la présidence. En élevant cet officier général de l’armée de l’air à ce poste de haute confiance, le chef de l’État s’assure l’expertise d’un des plus hauts gradés des forces armées pour guider la politique de protection du territoire et du premier citoyen du pays.

​Le rôle de Conseiller à la Défense et à la Sécurité auprès du chef de l’État revêt une importance capitale dans l’architecture décisionnelle au palais de la Marina.

​Avec l’installation de ce haut commandement militaire, le président Romuald Wadagni finalise le verrouillage de son dispositif de défense et de sécurité, alliant rigueur technique et expérience de terrain pour entamer la mise en œuvre de son programme de gouvernance.

Faut-il le rappeler, Bertin Bada avant cette nomination, avait assuré les fonctions du directeur de cabinet civile du président Patrice Talon. Son épouse a perdu la vie lors des événements malheureux du dimanche 7 décembre 2025 où un groupe de mutins a tenté de renverser le régime du président Patrice Talon.