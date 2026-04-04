Nigeria : Rabiu Kwankwaso rejoint le Congrès démocratique africain

À moins d’un an de l’échéance présidentielle planifiée pour janvier 2027, la coalition d’opposition du Congrès démocratique africain (ADC) voit sa base s’étoffer avec l’arrivée de cadres politiques de premier plan. Des figures telles que Peter Obi et Atiku Abubakar figurent parmi les personnalités récemment ralliées au mouvement, qui prépare sa prochaine convention nationale.

En début de semaine, Rabiu Kwankwaso, ancien gouverneur de l’État de Kano, a officiellement intégré les rangs de l’ADC. Très respecté dans le nord à majorité musulmane, il avait obtenu la majorité des voix dans cette région lors du scrutin présidentiel de 2023.

Les dirigeants de l’ADC présentent cet engagement comme un signal fort et disent constater, depuis l’arrivée de Kwankwaso, une hausse sensible du nombre d’adhésions au parti. Pour eux, ce nouvel apport renforce la dynamique de leur coalition en vue des consultations nationales.

La décision de Kwankwaso intervient après un épisode de tensions au sein de son ancien mouvement : son successeur à la tête de l’État de Kano, présenté comme son dauphin, a quitté le parti NNPP pour rallier le camp majoritaire et le président Bola Ahmed Tinubu en janvier 2026, une rupture qui a précipité le choix de l’ex-gouverneur.

Têtes d’affiche en déplacement

Plusieurs leaders de l’ADC se sont rendus à Kano ces derniers jours pour rencontrer Kwankwaso. Parmi eux, Atiku Abubakar et Peter Obi — tous deux anciens candidats à la présidence en 2023 — ont fait le déplacement pour afficher leur soutien et coordonner les prochaines étapes politiques.

Parallèlement, le gouverneur de l’État de Bauchi, dans le nord-est, a annoncé son départ du PDP pour rejoindre l’ADC. La faiblesse progressive du PDP se traduit par des départs massifs : vingt-sept députés ont récemment quitté ce parti, quatorze pour le parti au pouvoir (APC) et neuf pour l’ADC.