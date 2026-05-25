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Bénin: Djibril Mama Cissé quitte la préfecture pour le gouvernement

Ancien secrétaire général de la mairie de Parakou, puis préfet sous le régime du président Patrice Talon, Djibril Mama Cissé vient de franchir une nouvelle étape majeure de sa carrière en faisant son entrée dans le gouvernement du président Romuald Wadagni.

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Politique
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Bénin: Djibril Mama Cissé quitte la préfecture pour le gouvernement
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Dans le premier gouvernement du président Romuald Wadagni, Djibril Mama Cissé est nommé ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Cette promotion, largement saluée par les habitants de Parakou sur les réseaux sociaux, illustre une ascension progressive au sein de l’administration béninoise. De la mairie à la préfecture, puis désormais au gouvernement, son parcours témoigne de la confiance placée en lui au plus haut sommet de l’État.

Une trajectoire qui incarne la montée en responsabilité d’un cadre administratif devenu acteur central de la sécurité et de la gouvernance nationale. Un ministère sensible au sein duquel il est appelé à mettre en œuvre ses expériences passées.

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