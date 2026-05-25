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Nomination à la présidence: Wilson Gakpetor désigné au poste de Secrétaire général du gouvernement

quelques heures après son investiture, le nouveau président du Bénin, Romuald Wadagni a pris ses premiers décrets pour marquer l’ouverture administrative de son mandat.

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Politique
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Nomination à la présidence: Wilson Gakpetor désigné au poste de Secrétaire général du gouvernement
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Ainsi. par le décret n°2026‑315, le chef de l’État a nommé Wilson Gakpetor au poste de Secrétaire général du gouvernement.

Ce décret, pris conformément à la Constitution du 11 décembre 1990 et aux lois modificatives de 2019 et 2025, entre en vigueur dès sa signature et abroge toutes dispositions antérieures contraires. Il sera publié au Journal officiel de la République du Bénin.

La décision s’inscrit dans la continuité institutionnelle suivant la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 par la Cour constitutionnelle le 23 avril.

Ce premier décret, signé à Cotonou, symbolise le démarrage effectif du quinquennat Wadagni et la mise en place du nouvel appareil administratif au sommet de l’État.

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