Présidentielle au Nigeria: après Peter Obi, Atiku Abubakar conteste les résultats

Un « viol de la démocratie », c’est ainsi que Atiku Abubakar a qualifié les résultats de la présidentielle du 25 février au Nigeria, donnant vainqueur Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir, avec 37 % des voix.

Atiku Abubakar, le candidat de la principale formation de l’opposition, le People’s Democratic Party – PDP, évoque un « viol de la démocratie » et Peter Obi du Labour Party (LP), annonce qu’il déposera un recours en justice contre les résultats : au lendemain de l’appel du président élu Bola Tinubu à travailler ensemble, ses concurrents malheureux à la présidentielle du 25 février font entendre une autre voix.

« Les manipulations et les fraudes qui ont accompagné cette élection sont sans précédent dans l’histoire de notre nation », a déclaré Atiku Abubakar, 76 ans, arrivé deuxième avec 29 % des voix et qui briguait la présidence pour la sixième fois. Selon lui, les résultats proclamés par la Commission électorale nationale ont été « grossièrement biaisés » au profit du candidat du All Progressives Congress (APC, au pouvoir) Tinubu, 70 ans, qui a officiellement remporté l’élection présidentielle avec plus de 8,8 millions de voix, soit 36 % des suffrages.

« Je ne comprends toujours pas pourquoi l’arbitre électoral était si pressé de conclure la collecte et l’annonce des résultats, étant donné le nombre de plaintes et d’irrégularités » enregistrées, a-t-il dit devant la presse à Abuja. Pour lui, « il s’agit bien d’un viol de la démocratie ».