Prépa Mondial 2022: la liste du Ghana face au Brésil avec Inaki Williams et les frères Ayew

Le Ghana affronte le Brésil et le Nicaragua dans quelques semaines dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde 2022. 29 joueurs ont été appelés pour l’occasion.

Mondialiste, le Ghana va livrer en ce mois de septembre deux rencontres amicales. Deux tests de prestige comptant pour les préparatifs de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Les Black Stars défieront le Brésil (23 septembre, au Havre, en France) puis le Nicaragua (27 septembre à Lorca, en Espagne).

Pour l’occasion, le sélectionneur national, Otto Addo, a dévoilé ce mardi sa liste des joueurs retenus. Et le technicien ghanéen a convoqué un groupe élargi à 29 cadres. Plusieurs binationaux font leur apparition dans cette liste. On note notamment la présence de l’ex-international espagnol Inaki Williams (Athletic Bilbao).

L’ex-international Espoirs anglais Tariq Lamptey (Brighton and Hove Albion), les ex-internationaux Espoirs allemands Stephen Ambrosius (Hambourg) et Ransford-Yeboah Koningsdorffer (Hambourg) et le défenseur de Southampton, Mohammed Salisu, qui a récemment dit oui au Ghana après avoir boudé pendant plusieurs années sa sélection d’origine, sont également appelés.

Pour le reste, c’est du classique avec la présence des cadres habituels dont Alidu Seidu (Clermont), Gideon Mensah (Auxerre), Alexander Djiku (Strasbourg), Kamaldeen Sulemana (Auxerre) ainsi que Thomas Partey et les frères Ayew (Jordan et André).

Pour rappel, le Ghana est logé dans le groupe H à la Coupe du monde 2022. Les Black Stars croiseront les crampons avec le Portugal, la Corée du Sud et l’Uruguay.

Les 29 joueurs ghanéens convoqués: