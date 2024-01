Prépa CAN 2023: le Maroc domine la Sierra Leone

-Publicité-

Dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023 (13 janvier au 11 février), le Maroc affrontait la Sierra Leone ce jeudi dans une rencontre amicale. Sans trembler, les demi-finalistes de la dernière Coupe du monde se sont imposés sur le score de 3-1.

Cueillis à froid par l’ouverture du score rapide des Sierra-Léonais (0-1, 10e), les Marocains vont réagir à partir de la demi-heure de jeu. Youssef En-Nesyri égalisait pour les Lions de l’Atlas (1-1, 30e), avant le but du break inscrit par Sofiane Boufal quelques minutes plus tard (2-1, 35e). En début de seconde période, Youssef En-Nesyri va s’offrir le doublé pour sceller la victoire du Maroc.

Une belle victoire des Marocains qui va gonfler leur confiance avant leur entrée en lice dans cette CAN 2023. Pour rappel, la sélection marocaine débutera sa CAN contre la Tanzanie, le 17 janvier prochain, au Stade Laurent Pokou de San Pedro. Elle affrontera ensuite les autres pensionnaires de cette poule F que sont la République démocratique du Congo (21 janvier) et la Zambie (24 janvier).

Fort de son statut de demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Maroc se sait attendu au tournant. Les coéquipiers de Achraf Hakimia devront donc donner le meilleur d’eux-mêmes dès le début du tournoi pour viser la victoire finale.