Prépa CAN 2023: l’Algérie en balade contre le Burundi

Tombeuse du Togo (3-0), l’Algérie a massacré le Burundi (4-0) mardi soir, pour son dernier match de préparation pour la CAN 2023. Une démonstration de force des Fennecs qui sont gonflés à bloc pour le tournoi.

Après sa prestation XXL face au Togo (3-0) la semaine dernière, l’Algérie a réédité l’exploit, ce mardi soir. Les Fennecs ont écrasé le Burundi à Lomé pour leur deuxième match amical, comptant pour les préparatifs de la CAN 2023. Face aux Hirondelles dans une rencontre disputée au stade de Kégué, les poulains de Djamel Belmadi se sont imposés sur le score sans appel de 4-0.

Baghdad Bounedjah a ouvert le score à la 2e minute. Vers la fin de la première période, Riyad Mahrez va faire le break permettant à l’Algérie de mener 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les Burundais vont tenter de revenir à la marque, en vain.

Les changements opérés par le sélectionneur Etienne Ndayiragije n’y changeront rien. Au contraire, c’est l’Algérie qui va corser l’addition avec deux autres réalisations en fin de match. D’abord, à la 89e minute sur un but d’Islam Slimani. Et dans les arrêts de jeu, sur un exploit d’Amoura.

L’Algérie signe donc un sans faute dans ces phases préparatoires et peut donc envisager la CAN 2023 avec sérénité. Au premier tour, les Fennecs affronteront l’Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie dans le groupe D.