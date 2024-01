Prépa CAN 2023: la RDC et l’Angola se quittent en bons amis

-Publicité-

La RDC et l’Angola se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0) ce samedi en Arabie Saoudite, dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023.

Plusieurs rencontres se disputent à travers la planète, comptant pour les préparatifs de la CAN 2023. Tous les deux qualifiés pour le tournoi africain, l’Angola et la RDC s’affrontaient cet après-midi au Shabab Al Ahli Stadium en Arabie Saoudite. Un match qui a finalement accouché d’un score nul et vierge (0-0).

Après ce match amical, les Léopards congolais défieront les Étalons du Burkina Faso le mercredi 10 janvier 2024, avant de disputer leur première rencontre à la CAN le 17 du mois. La RDC est dans le Groupe F de la CAN 2023, aux côtés du Maroc, de la Tanzanie et de la Zambie. L’équipe de Sébastien Desabre disputera sa 20e CAN en Côte d’Ivoire, l’ayant remportée à deux reprises (1968 et 1974).

De l’autre côte, l’Angola sera à sa neuvième CAN, ayant atteint son meilleur niveau (quart de finale) en 2008 et 2010. Cette rencontre face à la RDC est le seul match amical de préparation pour les hommes de Pedro Gonçalves avant le tournoi, où ils sont dans le Groupe D, aux côtés de l’Algérie, le Burkina Faso et la Mauritanie.

[𝖠𝗆𝗂𝖼𝖺𝗅 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗇𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 🇨🇩⚔️🇦🇴]



Fin du match au Shabab Al Ahli Stadium, pas de vainqueur, ni de vaincu entre les Léopards et les Palancas Negras.



🏁 𝗥𝗗 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗼 🇨🇩 𝑽𝒔 🇦🇴 Angola 0:0 score final.#YaBisoLéopards #BendeleEkweyaTe pic.twitter.com/PCqWlJOeeX — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) January 6, 2024