Premier League: Liverpool atomise Manchester United (7-0)

Dans un match époustouflant et humiliant pour Manchester United, Liverpool a massacré les Red Devils (7-0) ce dimanche soir, à l’occasion de la 26è journée de Premier League. Les hommes de Jürgen Klopp reviennent à seulement trois points de la quatrième place.

Ce dimanche après-midi, la 26è Premier League nous offrait le 211è derby d’Angleterre entre Liverpool et Manchester United. Et si on s’attendait à voir du spectacle, on a finalement assisté à une victoire historique des hommes de Jürgen Klopp sur le score sans appel de 7-0. Avant le coup d’envoi du choc, les Red Devils semblaient pourtant inarrêtables (une seule défaite en 2023), mais ils ont été totalement dépassés.

Dès l’entame du match, Liverpool mettait le pied sur le ballon et se procurait plusieurs occasions, sans toutefois arriver à cadrer. Les meilleures occasions étaient même pour United qui butait sur Allison. Et alors qu’on se dirigeait vers une première mi-temps sans but, la recrue hivernale Cody Gakpo débloquait la situation. Sur une passe décisive splendide de Robertson, le néerlandais battait De Gea après s’être débarrassé de Varane (1-0, 43è). Liverpool virait en tête à la mi-temps après 45 premières minutes convaincantes.

Festival des Reds en seconde période

Au retour des vestiaires, la rencontre tournait à l’humiliation pour Manchester United. Darwin Nunez faisait rapidement le break pour Liverpool (2-0, 47e), avant que Gakpo ne s’offre le doublé (3-0, 50e). Un début de deuxième mi-temps canon qui sonnait complètement les Mancuniens. Mohamed Salah participait également à la fête pour le but du 4-0. Et le festival était loin d’être à son terme.

Darwin Nunez sur un centre parfait de Jordan Henderson y allait également de son doublé (5-0). Le cauchemar n’en finissait plus pour les protégés de Ten Hag avec cette fois-ci le doublé de Salah (6-0, 83e). Entré en jeu en seconde période, Roberto Firmino achevait les Mancuniens (7-0, 89e).

Avec ce large succès, Liverpool un large triomphe (7-0) pour Liverpool revient à trois points du quatrième, Tottenham, avec un match en moins. De son côté, Manchester United s’incline après une série de 11 matches sans défaite toutes compétitions confondues. Les Red Devils restent troisièmes, mais prennent du retard sur Arsenal et Manchester City.