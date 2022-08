Premier League: classement actualisé des meilleurs buteurs (3è journée)

La troisième journée de Premier League qui a pris fin lundi soir avec la victoire de Manchester United face à Liverpool (2-1) a bouleverse le classement des buteurs qui a connu quelques changements.

Si Arsenal est actuellement l’équipe en tête de la Premier League avec trois victoires en trois sorties, les Gunners sont loin dans le classement des meilleurs buteurs. Après trois journées du championnat, le fauteuil de leader est détenu par l’attaquant de Leeds United, Rodrigo Moreno, avec quatre buts.

L’international espagnol a marqué un but lors de la victoire 3-0 de son équipe en Premier League contre Chelsea le week-end dernier pour porter son total à quatre réalisations cette saison.

Derrière Moreno se trouvent Erling Haaland de Manchester City, Wilfried Zaha de Crystal Palace et Aleksandar Mitrovic de Fulham, qui ont tous trois buts chacun jusqu’à présent. Le seul joueur d’Arsenal est Gabriel Jesus et n’a enregistré jusqu’ici que deux buts. A noter que Cristiano Ronaldo, annoncé sur le départ cet été, est absent de la liste. L’attaquant portugais est encore à zéro but en trois apparitions avec Manchester United.

Meilleurs buteurs de Premier League après la troisième journée :