Pologne: un employé de Joe Biden tombe d’Air Force One (Vidéo)

Un membre du personnel de la Maison Blanche est tombé dans les marches abruptes d’Air Force One après l’atterrissage de Joe Biden à Varsovie.

M. Biden a effectué une visite surprise à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky lundi, avant de s’entretenir avec le président polonais Andrzej Duda, quelques jours avant le premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Alors que le président américain atterrissait en Pologne, une vidéo est apparue sur la plateforme de médias sociaux Twitter montrant un membre de son entourage tombant dans les escaliers de l’avion à l’aéroport de Varsovie.

Newsweek et d’autres médias ont rapporté qu’il ne s’agissait pas de M. Biden dans la vidéo. Le clip montre la personne qui atterrit sur le tarmac et est rapidement prise en charge par d’autres personnes qui descendent de l’avion. La vidéo a commencé à faire parler d’elle car elle rappelait la fameuse chute de M. Biden dans les escaliers d’Air Force One en 2021.

Biden landed in Poland at Warsaw Chopin Airport on Monday night and then… someone fell out of Air Force One 🥴 pic.twitter.com/MIiXFFrE7N