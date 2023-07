Plus gros revenus sur Instagram: Cristiano Ronaldo surclasse Kylie Jenner et Messi

- Publicité-

Kylie Jenner a été dépassée par la star du football Cristiano Ronaldo pour devenir la célébrité la mieux payée sur Instagram, loin devant son rival argentin Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo , qui joue actuellement à Al Nassr en Arabie saoudite, a fait fortune en faisant la promotion de la plateforme d’échange de crypto-monnaie mondiale, Binance, de la société de santé Therabody et du site Web sportif LiveScore. La star portugaise est la personne la plus suivie sur Instagram, avec plus de 597 millions de followers.

L’ancien attaquant de Manchester United gagne désormais 1,87 million de livres sterling de plus que la star de télé-réalité Kylie Jenner sur chaque publication sponsorisée.

Meilleurs revenus sur Instagram

Alors que Cristiano Ronaldo dépasse Kylie en tant que meilleure source de revenus d’Instagram, la star de télé-réalité tombe désormais en deuxième position dans un récent classement.

Selon The Sun, les revenus de Kylie Jenner sur le réseau social lui viennent principalement de ses propres produits, comme Kylie Cosmetics et Kylie Swim. La nouvelle recrue de l’Inter Miami en MLS, Lionel Messi , qui facture 1,38 million de livres sterling pour une publication sponsorisée, est troisième sur la liste des meilleures sources de revenus sur IG. Il compte 479 millions de fans sur le site Web et est la deuxième célébrité la plus suivie. Il a partagé du contenu sponsorisé pour Adidas et la bière allemande Budweiser.

La chanteuse Selena Gomez est classée quatrième, suivie de l’acteur Dwayne Johnson qui est en cinquième position. A la sixième place, on retrouve Kim Kardashian (1,31 millions de livres) qui rivalise avec Ariana Grande (1,3 millions de livre), alors que les autres membres de l’émission « L’Incroyable Famille Kardashian« , Khloe et Kendall Jenner complètent le top 10.

