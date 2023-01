PL: Arsenal dompte Tottenham et s’envole en tête du classement

En déplacement sur la pelouse de Tottenham ce dimanche, à l’occasion de la 20è journée de Premier League, Arsenal s’est imposé sur le score de 2-0. Les Gunners comptent désormais 8 points d’avance sur leur dauphin Manchester City.

Rien ne semble pouvoir arrêter Arsenal cette saison, qui fonce à toute allure vers le titre de Premier League. En déplacement à Tottenham ce dimanche pour le north London derby, comptant pour la 20è levée du championnat anglais, les Gunners ont livré une nouvelle prestation tout en maîtrise pour s’offrir une victoire (2-0) contre les Spurs.

Premier League 2022-2023 | Journée 20 | Tottenham Hotspur Stadium | - 17h30 Tottenham d v n d v 0 : 2 Voir score Match terminé Arsenal v v v v n H. Lloris 14' M. Ødegaard 36' 1ère période 45' 2ème période 90' 1 H. Lloris 34 Clément Nicolas Laurent Lenglet 15 Eric Dier 17 Cristian Gabriel Romero 19 K. Sessegnon 5 Pierre-Emile Kordt Højbjerg 29 P. Sarr 2 M. Doherty 7 Heung-Min Son 21 D. Kulusevski 10 Harry Kane 1 Aaron Ramsdale 35 O. Zinchenko 6 Gabriel dos Santos Magalhães 12 W. Saliba 4 Benjamin White 34 Granit Xhaka 5 T. Partey 8 M. Ødegaard 11 Gabriel Teodoro Martinelli Silva 14 E. Keddar Nketiah 7 Bukayo Saka

Les protégés de Mikel Arteta se montraient conquérants dès l’entame de la partie et mettaient une grosse pression sur leur adversaire, qui craquait au quart de jeu, plongé par une grosse bourde d’Hugo Lloris. Sur un centre de Saka dévié par Sessegnon, le gardien français a cafouillé et laissé rentrer le ballon dans ses propres filets (0-1, 14e). Galvanisés par cette ouverture du score, les Gunners faisaient le break après la demi-heure. Ødegaard doublait la mise pour les siens, d’une jolie frappe tendue de loin (0-2, 36e). Le score n’évoluait plus avant la pause.

En seconde mi-temps, Tottenham tentait de se rebeller, mais Kulusevki (49e), Kane (50e) puis Sessegnon (52e) ne se montraient pas assez adroit ou butaient sur un Ramsdale dans un grand soir. Derrière, Lloris maintenait les Spurs dans la rencontre en stoppant les tentatives de Nketiah (58e, 69e). Finalement, et malgré des occasions de part et d’autre, la rencontre achevait sur cette différence de deux buts pour les Gunners.

Grâce à cette victoire, Arsenal compte désormais 8 points d’avance sur son dauphin, Manchester City, battu par Manchester United (1-2) samedi. De son côté, Tottenham accuse 5 points de retard sur le Top 4.