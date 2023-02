PL: Arsenal chute à Everton, Wolverhampton terrasse Liverpool, Man United solide contre Crystal Palace

A l’occasion de la 22è journée de Premier League ce samedi après-midi, Arsenal a été battu sur la pelouse d’Everton (1-0). De son côté, Liverpool a été corrigé par Wolverhampton (3-0), tandis que Manchester United a résisté à Crystal Palace pour décrocher un succès (2-1).

Après le nul de Chelsea contre Fulham (0-0), hier, la 22è journée de Premier League se poursuivait ce samedi après-midi. Et plusieurs surprises ont été au rendez-vous. La première concerne le leader Arsenal, qui a été battu sur la pelouse du très mal classé Everton (0-1). Dans une rencontre pleine d’intensité, avec un rythme d’enfer imposé par les nouveaux protégés de Dyche, les Gunners ont été méconnaissables et on subit la loi des locaux.

Si le score était nul et Vierge à la pause, les Toffees s’étaient déjà procurés plusieurs occasions, mal négociées. Galvanisé par sa supériorité lors de ce premier acte, Everton débutait la seconde période avec la même intensité et trouvait rapidement la faille. Tarkowski a pris le meilleur sur Odegaard de la tête pour faire exploser l’enceinte Liverpuldienne (1-0, 58e).

Le résultat était scellé et les hommes de Sean Dyche décrochaient leur première victoire depuis le 22 octobre (soit 8 rencontres). Ils quittent provisoirement la zone rouge. De son côté, Arsenal met fin à sa série de 12 matchs sans défaite en Premier League, mais reste leader.

Liverpool s’enfonce

Toujours à l’occasion de cette 22è journée du championnat anglais ce samedi Liverpool se déplaçait sur la pelouse de Wolverhampton. Après deux matches de suite sans victoire, les Reds devaient aller chercher la victoire chez les Wolves pour ne pas s’enliser dans la crise. Mission échouée pour les hommes de Jürgen Klopp qui ont été lourdement battu (3-0) par une solide équipe locale.

Dès la 5è minute de jeu, Hwang décrochait une frappe puissante déviée par Matip dans son propre but (1-0, 5e). Quelques minutes plus tard, Dawson faisait le break d’une belle reprise à la suite d’un mauvais renvoi de Gakpo (2-0, 12e). Et alors qu’on s’attendait à un réveil de la part des hommes de Klopp en seconde période, Wolverhampton a déroulé. Un beau mouvement de Traoré trouvait Neves, pour le but du K.O. (3-0, 71e). Avec cette défaite, Liverpool végète à la 10e place du classement avant le derby contre Everton. De leur côté, les Wolves (15e) s’éloignent un peu de la zone rouge.

Manchester United s’est fait peur

Au même moment, Manchester United recevait Crystal Palace. Battu par Arsenal lors de la dernière journée de championnat, les hommes de Erik ten Hag débloquaient rapidement la situation dans cette rencontre. Bruno Fernandes transformait un penalty obtenu par Rashford pour donner l’avantage aux siens (1-0, 7è).

Dominateurs, les Mancuniens ont toutefois attendus la seconde période et une superbe action collective, conclue par Rashford pour faire le break (2-0, 64e). Derrière, Schlupp réduisait le score (2-1, 76e), mais les Red Devils restaient solide contre les Eagles (12e), malgré l’expulsion de Casemiro, et reviennent provisoirement à trois points de City.