PFA: les nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année en Angleterre

L’Association des footballeurs professionnels (PFA) a dévoilé, ce jeudi, la liste des joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année en Angleterre. C’est évidemment Manchester City qui est le plus représenté.

Après avoir remporté le triplé la saison dernière, Manchester City est donc représenté par trois de ses joueurs pour ce trophée, qui commémorera le 50e anniversaire de la cérémonie de remise des prix de la PFA. Il s’agit notamment de Erling Haaland “qui a pris d’assaut le football anglais après son déménagement à Manchester City. L’attaquant norvégien a battu le record de buts marqués en une saison en Premier League en inscrivant 36 buts en seulement 35 matchs.”

Mais aussi de Kevin De Bruyne “qui deviendrait le premier triple lauréat du prix. Le Belge a été tout aussi brillant pour l’équipe de Pep Guardiola, fournissant 18 passes décisives et sept buts dans leur course à la couronne.” John Stones complète les stars de City dans la course pour cette distinction. On remarque également la présence de Bukayo Saka et Martin Odegaard, brillants avec Arsenal lors de l’exercice précédent ainsi qu’Harry Kane, le serial buteur de Tottenham, fraîchement recruté par le Bayern Munich cet été.

Pour rappel, l’Association des footballeurs professionnels est le syndicat de tous les footballeurs et universitaires actuels et anciens de la Premier League, de la FA Women’s Super League et des ligues de football anglaises.

Les nominés

