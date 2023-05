Pays-Bas: il garde le cadavre de son père dans un congélateur pendant plus d’un an

- Advertisement -

Un Néerlandais a gardé le corps de son père âgé de 101 ans dans un congélateur pour pouvoir lui « parler ».

Aux Pays-Bas, un retraité de 82 ans a conservé le corps de son père décédé, âgé de 101 ans, dans le congélateur pendant plus d’un an afin de « pouvoir lui parler ». L’homme a déclaré à un journal local des Pays-Bas : « Je ne voulais pas le laisser partir, sinon il m’aurait manqué ».

Le journal De Limburger a rapporté que l’homme avait placé son père en chambre froide après sa mort naturelle il y a 18 mois. Le cadavre a été découvert dans la ville de Landgraaf après qu’un médecin de famille a fait part de ses inquiétudes quant à l’état de santé du père.

- Publicité-

La police ne soupçonne pas le fils d’avoir tué son père, mais elle cherche à déterminer si un crime a été commis. S’il est reconnu coupable d’avoir caché le corps, il risque jusqu’à deux ans de prison ou une amende. Il a été interrogé mais n’a pas été arrêté.

« Nous enquêtons actuellement sur la mort de cette personne et sur la raison pour laquelle les restes ont été placés dans un congélateur. Dans l’intérêt de l’enquête, nous ne faisons aucune déclaration sur les relations entre les résidents de l’immeuble pour le moment« , a déclaré la police. Les fonctionnaires municipaux qui ont visité la maison auraient déclaré qu’elle était « en désordre » et auraient donné au fils une semaine pour la nettoyer.

Un voisin a déclaré au journal AD qu’il n’avait pas vu le père depuis 25 ans et que la dernière fois qu’il avait parlé au fils, propriétaire de la maison qu’il partageait avec son père depuis 1967, c’était il y a une semaine et demie. Le voisin a déclaré que la femme du fils était décédée en 1997 et qu’il avait une fille. « Il n’avait pas l’air bien la dernière fois que je lui ai parlé », a-t-il déclaré.

Articles similaires