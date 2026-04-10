Paul Hounkpè: « Si le match était plié, on ne mettrait pas autant d’énergie contre ma candidature »

À quelques jours du scrutin présidentiel prévu le 12 avril 2026, Paul Hounkpè a réagi aux critiques visant sa candidature, affirmant que l’attention accordée à sa campagne témoigne de sa pertinence et de sa compétitivité dans la course à la magistrature suprême.

Dans une déclaration faite à Porto-Novo, le candidat a balayé l’idée selon laquelle sa participation au scrutin ne serait pas prise au sérieux par certains acteurs politiques.

« Si le match était plié, on ne mettrait pas autant d’énergie contre la candidature de Hounkpè », a-t-il déclaré, soulignant que l’intensité du débat autour de sa candidature prouve, selon lui, qu’elle constitue un enjeu réel pour l’élection.

Paul Hounkpè a appelé à transférer cette énergie des critiques vers l’arène électorale, en rappelant que le verdict final appartient aux électeurs. « Dimanche, le peuple va décider », a-t-il martelé, dans un message adressé à ses partisans et à l’ensemble des citoyens béninois.

Il a ajouté : « On va prendre le pouvoir », une formule qu’il a présentée comme l’expression de la confiance qu’il place dans le choix populaire.

Le candidat de Force Cauris pour un Bénin Émergent tente ainsi de recentrer le débat autour de la légitimité démocratique, en mettant en avant la capacité des électeurs à trancher sur la base de leurs propres attentes et préoccupations.

L’insistance de Paul Hounkpè sur la souveraineté du choix populaire s’inscrit dans cette dynamique, où chaque discours est scruté à la lumière des enjeux du scrutin.