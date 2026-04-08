Présidentielle du 12 avril 2026: la CENA lance le convoyage du matériel électoral vers les communes

À quelques jours du scrutin présidentiel prévu le 12 avril 2026, la Commission électorale nationale autonome s’apprête à démarrer le convoyage du matériel électoral à destination des différentes communes du Bénin, selon des informations rapportées par Bip Radio.

Cette opération logistique marque une étape décisive dans la préparation du scrutin. Elle vise à assurer la disponibilité, dans les délais requis, de l’ensemble des équipements nécessaires au bon déroulement du vote sur l’ensemble du territoire national.

ILe déploiement du matériel permettra aux structures locales de la CENA de finaliser les dispositions pratiques en vue de l’ouverture des bureaux de vote le jour de l’élection.

Pour rappel l’élection présidentielle 2026 au Bénin met en compétition le ministre d’Etat Romuald Wadagni et l’ancien ministre de la culture de Boni Yayi, Paul Hounkpè. Le scrutin est prévu pour le dimanche 12 avril prochain.