Présidentielle 2026 au Bénin: Paul Hounkpè propose des réponses durables à l’occupation anarchique des zones à risques

Dans la perspective de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, le candidat du parti Paul Hounkpè place au cœur de son projet de société des solutions innovantes pour lutter contre l’occupation anarchique des zones à risques, un phénomène qui pose des défis majeurs en matière d’aménagement du territoire et de sécurité des populations.

Lors de ses déplacements et échanges avec les citoyens, le leader de la Force Cauris pour un Bénin Émergent a souligné que ce phénomène caractérisé par l’installation non réglementée de populations dans des espaces exposés aux dangers naturels ou urbains ne peut être réglé par la seule répression.

Pour lui, des approches dignes et durables doivent être élaborées afin de concilier sécurité des habitants, planification urbaine et respect des droits fondamentaux.



Selon son équipe de campagne, Paul Hounkpè entend développer une stratégie intégrée de gestion des zones vulnérables qui associe aménagement territorialisé, relogement progressif et incitations au respect des normes urbanistiques.

Cette approche vise à offrir aux populations concernées des alternatives viables, plutôt que de se limiter à des opérations d’évacuation considérées comme insuffisantes et souvent traumatisantes.



Le candidat met également en avant la nécessité d’un dialogue renforcé avec les acteurs locaux, les autorités communales et les organisations de la société civile pour élaborer des schémas d’occupation cohérents et inclusifs. À ses yeux, la création de cadres concertés de planification urbaine doit permettre d’éviter l’installation de constructions dans les zones à risques telles que les bas-fonds, les couloirs d’écoulement des eaux ou les terrains instables tout en préservant l’accès à la terre pour des usages sociaux et économiques légitimes.



Cette position s’inscrit dans la logique plus large du programme « Rebâtir ensemble la fierté béninoise » que Paul Hounkpè porte, où la sécurité des populations et la qualité du cadre de vie constituent des priorités qu’il entend défendre s’il est élu à la magistrature suprême.

À un mois du scrutin, ce volet du projet de société du candidat de l’opposition intervient dans un contexte où la question de l’urbanisation rapide et non planifiée continue de susciter des préoccupations croissantes chez les responsables publics comme chez les citoyens.