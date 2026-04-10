Message de fin de campagne: les 8 engagements de Paul Hounkpè
À l’issue de deux semaines de campagne, Paul Hounkpè, candidat du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), a présenté huit engagements qu’il qualifie de « clairs, courageux et historiques », qu’il s’engage à mettre en œuvre s’il est élu président de la République le 12 avril prochain.
Ces engagements ont été exposés dans son message de clôture de campagne rendu public ce 10 avril dans le cadre de la campagne médiatique officielle.
Devant les Béninois, Paul Hounkpè a affirmé avoir entendu les aspirations populaires exprimées tout au long de sa tournée nationale. Il a souligné que la campagne lui a permis de mesurer la volonté du peuple de changer de direction politique et de voir leurs préoccupations concrètement prises en compte.
Parmi les huit engagements formulés par le candidat figurent des mesures touchant à la vie démocratique, sociale et économique. Il s’agit notamment de :
- La libération des détenus politiques, qu’il considère comme un préalable à une démocratie pleinement rétablie.
– Le retour des exilés, avec l’objectif de rassembler tous les fils et filles du pays dans une perspective d’unité nationale.
– La convocation d’assises nationales pour réexaminer le pacte républicain à la lumière des aspirations actuelles des Béninois.
– L’organisation d’un référendum d’initiative présidentielle, un mécanisme qu’il propose pour renforcer la participation populaire sur les grandes orientations du pays.
– La gratuité de l’enseignement maternel et primaire, qu’il présente comme un investissement dans l’avenir du pays.
– Le reversement des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) dans la fonction publique, visant à restaurer la dignité du travail éducatif.
– La construction d’hôpitaux de proximité, pour faciliter l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire national.
– La construction d’une économie inclusive, qui place chaque citoyen au centre de la dynamique de croissance et favorise une répartition plus équitable des richesses.
Dans son message, Paul Hounkpè a insisté sur le fait que ces engagements ne sont pas de simples slogans, mais constituent selon lui le socle d’un nouveau contrat entre l’État et le peuple béninois, avec une volonté affirmée de répondre aux difficultés sociales, économiques et politiques identifiées pendant la campagne.
Alors que le scrutin approche, ces engagements viennent s’ajouter au corpus des propositions avancées par les principaux candidats, dans un contexte de débat national très mobilisé. Les électeurs béninois seront appelés à se prononcer sur ces projets et visions lors du premier tour prévu le 12 avril.