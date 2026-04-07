Présidentielle 2026: Paul Hounkpè appelle à une « République écologique » pour un cadre de vie sain au Bénin

Dans le cadre de la campagne présidentielle du 12 avril 2026, Paul Hounkpè, candidat du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), a exposé une vision centrée sur la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie des Béninois.

Devant des partisans et lors de ses sorties de terrain, il a défendu l’idée d’une République écologique où le développement économique et la préservation de l’environnement se conjuguent de manière durable.

Pour Paul Hounkpè, la question environnementale n’est pas un simple volet parmi d’autres de son programme, mais un pilier structurant de son projet de société. Il juge nécessaire que le Bénin adopte des stratégies innovantes pour prévenir les risques naturels, lutter contre la pollution et protéger les ressources naturelles, tout en garantissant un accès équitable à un cadre de vie sain pour toutes les populations.

Le candidat propose notamment la mise en place d’un ensemble de mesures visant à renforcer la gestion des déchets, à améliorer le traitement des eaux usées et à promouvoir des pratiques d’assainissement efficaces dans les zones urbaines comme rurales.

Il a également insisté sur la nécessité d’une meilleure planification urbaine pour prévenir l’occupation anarchique de zones à risques, une source récurrente de vulnérabilité face aux inondations et aux catastrophes environnementales.

Dans son message de campagne, Paul Hounkpè a souligné l’importance de sensibiliser les citoyens et de mobiliser l’ensemble des acteurs, y compris les collectivités locales, la société civile et les partenaires techniques, autour d’une culture de responsabilité environnementale.

Pour lui, la protection de l’environnement doit s’articuler avec des actions concrètes de développement local, afin de créer des opportunités économiques durables sans compromettre la qualité du cadre de vie.

Parmi les pistes qu’il a évoquées figurent la promotion de l’agriculture durable, l’intensification des programmes de reboisement, et l’adoption de dispositifs incitatifs pour encourager les entreprises à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement.

En appelant à la construction d’une République écologique, Paul Hounkpè promeut une conception du développement qui place la santé environnementale au centre des préoccupations nationales. Il souhaite ainsi que les politiques publiques à venir intègrent pleinement la dimension écologique, non pas comme un ajout marginal, mais comme une composante essentielle de la prospérité et du bien-être des Béninois.