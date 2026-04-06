Présidentielle 2026 au Bénin : Paul Hounkpè propose une réorientation de la stratégie sécuritaire

À l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, la campagne électorale au Bénin se poursuit autour des projets de société défendus par les différents candidats. Invité de l’émission « En route pour la Marina », organisée par la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, Paul Hounkpè, candidat du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), a présenté les principales orientations de son programme.

Sur le plan politique, le candidat met en avant la nécessité de restaurer le dialogue national. Il estime que les réformes engagées au cours de la dernière décennie ont été menées sans consensus suffisant, contribuant à fragiliser la cohésion entre les acteurs politiques et sociaux. Dans cette perspective, il annonce son intention de convoquer une assise nationale s’il est élu, afin de favoriser des échanges inclusifs entre les différentes composantes de la société.

Concernant les enjeux sécuritaires, notamment la menace terroriste dans le nord du pays, Paul Hounkpè propose une stratégie articulée autour du renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, ainsi que d’un approfondissement de la coopération avec les États voisins.

Cette orientation est analysée par Dr Mamadou Diallo, chercheur associé à l’Institut d’études stratégiques et de défense en Afrique de l’Ouest (IESDAO). Selon lui, le programme du candidat repose sur « une stratégie combinant le renforcement technique des Forces de défense et de sécurité et une coopération diplomatique accrue avec les États voisins ».

L’expert souligne également que cette approche pourrait s’accompagner d’une évolution dans les partenariats sécuritaires, avec une priorité accordée aux collaborations régionales. « Cette dynamique impliquerait une réorientation vers un partenariat militaire régional, avec une remise en question du recours aux contingents étrangers », précise-t-il.

Par ailleurs, Dr Diallo évoque les implications économiques potentielles d’un tel repositionnement. Il estime que le Bénin pourrait renforcer son rôle logistique dans la sous-région, en s’appuyant notamment sur ses infrastructures portuaires et sa position géographique, dans un contexte de coopération sécuritaire accrue.