Cour constitutionnelle, armée, vice-présidence : les institutions au cœur de l’investiture de Romuald Wadagni

Le président élu de la République du Bénin, Romuald Wadagni prêtera serment le dimanche 24 mai 2026 au Palais des Congrès à Cotonou. Au cours de cette cérémonie officielle, plusieurs institutions de la République joueront un rôle central dans la transmission du pouvoir entre Patrice Talon et son successeur.

Le Bénin s’apprête à vivre une nouvelle transition présidentielle avec la prestation de serment du président élu Romuald Wadagni prévue le dimanche 24 mai 2026 à Cotonou. Au-delà du cérémonial politique, plusieurs institutions républicaines occuperont une place importante au cours de cette investiture qui consacrera officiellement l’entrée en fonction du nouveau chef de l’État.

L’un des moments majeurs de la cérémonie sera l’audience solennelle de la Cour constitutionnelle. Conformément à l’article 53 de la Constitution béninoise, Romuald Wadagni prêtera serment devant les sages de la haute juridiction. Le président élu prendra notamment l’engagement de respecter et défendre la Constitution, préserver l’intégrité territoriale et servir le peuple béninois. Une fois le serment reçu par le président de la Cour constitutionnelle, il deviendra officiellement président de la République du Bénin.

Après la prestation de serment, la vice-présidente de la République procédera à la remise du grand collier de Grand Maître au nouveau chef de l’État. Cette séquence symbolise la transmission officielle des attributs présidentiels au nouveau locataire de la Marina.

L’armée reconnaît le nouveau Chef suprême

Les Forces armées béninoises interviendront également lors de la cérémonie. Le chef d’état-major général des armées fera allégeance au nouveau président en sa qualité de Chef suprême des armées. Cette étape marque la reconnaissance officielle de l’autorité du président de la République sur l’institution militaire.

Prévue au Palais des Congrès de Cotonou, la cérémonie d’investiture réunira les responsables des institutions de la République, des autorités administratives, diplomatiques, politiques et militaires ainsi que des délégations étrangères annoncées pour l’occasion. Élu à l’issue de la présidentielle du 12 avril 2026, Romuald Wadagni succède à Patrice Talon après avoir occupé pendant 10 années le poste de ministre de l’Économie et des Finances.