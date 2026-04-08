Benin: Nicéphore Soglo annoncé dans une déclaration importante

L’ancien chef de l’État Nicéphore Soglo fera une déclaration importante le mercredi 8 avril 2026 depuis son domicile à Cotonou, selon des informations rapportées par Bip Radio citant un proche de l’ex-président.

Cette prise de parole annoncée intervient à quelques jours du scrutin présidentiel fixé au 12 avril. L’ancien cadre de la banque mondiale n’a pas caché sa position par rapport aux deux duos candidats qui s’affrontent.

malgré sa mobilité réduite, l’ancien chef d’Etat est descendu sur le terrain notamment à Bohicon pour inviter les populations à voter pour le candidat Romuald Wadagni.

Il nne fait donc l’ombre d’aucun doute que la déclaration annoncée pour demain jeudi 8 Avril serait un appel à pourquoi il faut voter pour le candidat de la continuité.

Ainsi dans sa déclaration, Nicéphore Soglo va sans doute éclairer l’opinion sur les raisons qui l’ont poussé à porter son choix sur le candidat du pouvoir en place et justifiera pourquoi il faut soutenir cette candidature.