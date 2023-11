Palais de la Marina: un voisinage incongru à la Place de l’Amazone

- Publicité-

Le Bénin a accompli des progrès significatifs depuis son indépendance en 1960. Durant ses dernières années, la capitale économique du pays et ville vitrine a connu une mue importante. L’ambition du régime actuel est d’en faire une ville moderne qui n’aura rien à envier aux villes capitales de la sous-région. Au cœur de cette métamorphose, le palais de la Marina témoin silencieux de l’histoire du Bénin et de son développement ne peut pas rester inamovible. Il est grand temps d’envisager à moyen terme une transformation radicale pour ce symbole de la nation.

L’impact du Président Patrice Talon sur le pays est indéniable. Ses efforts déterminés pour moderniser les infrastructures nationales ont laissé une empreinte durable. Les bâtiments des ministères et d’autres institutions gouvernementales incarnent désormais une esthétique futuriste et artistique, témoignant d’une réflexion novatrice sur la manière dont le Bénin se voit dans le futur. Cependant, il existe un paradoxe déconcertant : le palais présidentiel, en tant que symbole ultime du pouvoir et de l’identité nationale, est resté ancré dans le passé.

Sans être la priorité des priorités, la ville de Cotonou qui s’inscrit désormais dans la modernité impose des réflexions sur l’opportunité de la délocalisation du palais de la présidence de la République. Ce projet qui doit s’inscrire à moyen terme semble être une conséquence de la nouvelle vision que les dirigeants ont pour la ville vitrine qui s’habille en majesté pour devenir une ville moderne attractive aux investisseurs de tous genres.

Plusieurs éléments aussi bien historique, politique que culturel militent pour le projet de délocalisation du palais de la Marina qui a bénéficié ces dernières années, des travaux de rénovation dont l’ombrage autour du coût continue de nourrir les commentaires.

Pourquoi délocaliser le palais de la Marina ?

La délocalisation du palais de la présidence au Bénin s’impose comme une nécessité incontournable, motivée par plusieurs facteurs essentiels qui convergent vers une vision plus moderne, fonctionnelle et représentative du dynamisme du pays. D’abord, le Bénin entre dans une ère de modernisation et d’urbanisation accélérée, avec des projets ambitieux. Cette dynamique de transformation, particulièrement observée à Cotonou, la capitale économique, nécessite une refonte complète de l’infrastructure présidentielle pour s’aligner sur les standards de modernité et d’efficacité urbaine.

En dehors de cet aspect purement esthétique, le palais de la présidence de la République du Bénin est actuellement mal loti. Ceinturé par l’ambassade de la France, le CNHU, le plus grand hôpital de référence du pays et la place de l’Amazone devenue le grand lieu d’attraction de Cotonou, ce symbole de la République n’est plus à sa place. La problématique sur ce positionnement du palais de la Marina est si évidente qu’on a dû fermer les portails principaux du plus grand hôpital du pays.

Le Palais de la Marina : Un Voisinage Incongru à la place de l’Amazone

Le Bénin a vu une augmentation significative du tourisme ces dernières années, et la Place de l’Amazone est devenue l’une des attractions les plus visitées du pays. Cependant, la proximité du palais de la Marina limite la liberté des visiteurs et entrave leur expérience. Un nouveau palais, éloigné de cette zone touristique, garantirait un meilleur accès aux visiteurs et permettrait de préserver la beauté et l’authenticité de la Place de l’Amazone.

La dernière décision imposant une autorisation préalable à toute manifestation sur cette place bien qu’elle soit d’ordre organisationnelle est aussi aucun doute d’ordre sécuritaire. Un palais de la présidence étant l’un des lieux les plus sécurisés dans une République. Sa localisation par rapport à la place de l’Amazone est donc une incongruité qu’il faut envisager à moyen terme de corriger.

Eloigner le cœur de la République du « territoire » français

L’histoire du Bénin est jalonnée de luttes pour l’indépendance, et la délocalisation du palais présidentiel s’inscrit dans la continuité de cette quête. En éloignant le symbole présidentiel des vestiges du colonialisme, le Bénin affirme son droit à l’autodétermination et son désir de forger son destin sans entraves externes. La délocalisation devient ainsi un acte politique fort, symbolisant la maturité et la ferme volonté du pays de tracer sa propre voie.

En effet, l’un des arguments qui milite en faveur de la construction d’un nouveau palais est son emplacement inapproprié. Actuellement, le palais est niché entre le centre culturel français et l’ambassade de France au Bénin. Cette situation crée une proximité incommode et déplacée, nuisant à l’intégrité de notre souveraineté nationale. Un nouveau palais offrirait une véritable résidence présidentielle qui incarne la dignité et l’indépendance du Bénin.

Nul besoin de rappeler ici que l’Afrique francophone mène depuis un moment une lutte pour son autodétermination et pour se libérer de façon définitive des jougs du néocolonialisme et de la France-Afrique qui freinent depuis 1960 l’émergence de nos peuples. La délocalisation du palais présidentiel au Bénin n’est donc pas simplement une question de déplacement physique, mais une affirmation audacieuse de la souveraineté nationale. En éloignant le symbole présidentiel des influences extérieures, le pays renforce son engagement envers une indépendance totale, contribuant ainsi à la construction d’un avenir où le Bénin est le seul maître de son destin.

Renforcer la Souveraineté Nationale sans Oublier le Social

Dans la quête d’une souveraineté nationale renforcée, la délocalisation du palais présidentiel au Bénin se profile comme une nécessité incontestable. Toutefois, il est essentiel de souligner que cette entreprise ne doit en aucun cas compromettre la réalisation de projets sociaux communautaires de première importance. Bien au contraire, la construction d’un nouveau palais présidentiel doit coexister harmonieusement avec des initiatives cruciales telles que des hôpitaux de référence bien équipés, des écoles modernes, et d’autres infrastructures sociales communautaires.

En somme, le Bénin se dirige résolument vers la modernité, avec des projets ambitieux pour créer des villes modernes et une Cotonou redynamisée. Cependant, pour que cette modernité soit complète, il est temps d’envisager un nouveau palais présidentiel à la hauteur des aspirations du pays. Le Bénin mérite un symbole national qui incarne la grandeur, la modernité et la vision d’une nation forte et influente dans la sous-région.