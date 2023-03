« Palabre est fini … », Eunice Zunon et Tenor enfin réconciliés ? (photo)

Eunice Zunon et Ténor se seraient-ils réconciliés ? C’est ce que sous-entend la dernière sortie médiatique de l’humoriste ivoirienne Eunice Zunon sur les réseaux sociaux.

Plus de six mois après leur séparation suite à une violente bagarre qui a secoué les réseaux sociaux, Eunice Zunon et Ténor semblent avoir fumé le calumet de la paix. Alors que leur relation continue d’alimenter la toile, selon les dernières informations, les deux tourtereaux seraient en pleine réconciliation ou seraient même de nouveau ensemble.

« Le palabre est fini, le temps passe. Depuis, chacun est dans son coin. Tout à l’heure, je reçois un message et dès que je voulais répondre, je vois : Je me suis trompé » Je lui réponds : « Causons, toi aussi tu me manques ». Actuellement, on cause », a publié l’humoriste Eunice Zunon sur sa page Facebook le week-end dernier.

Très vite, les internautes ont lié cette publication à sa brouille avec le rappeur camerounais Ténor avec qui elle a été en couple dans un passé encore très récent. Pour eux, les deux célébrités se sont réconciliées après leur rupture qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux.