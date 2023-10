Ouganda: deux attentats à la bombe déjoués in extremis

- Publicité-

Le président ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, a annoncé que deux bombes artisanales, destinées à être utilisées dans des églises en Ouganda, ont été interceptées grâce à la vigilance de la population.

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), le président Museveni a déclaré : « Grâce à la vigilance de la population, deux bombes que les terroristes prévoyaient de placer dans des églises des villes de Kibibi et Butambala ont été signalées à la police et désamorcées ». Il a également ajouté que la police s’efforçait d’identifier les individus impliqués et a appelé les habitants à rester vigilants, à signaler toute activité suspecte et à ne pas accepter de cadeaux de la part d’étrangers.

Le président Museveni a également annoncé que les forces aériennes ougandaises avaient mené quatre frappes aériennes contre les positions des Forces démocratiques alliées (ADF) en République démocratique du Congo (RDC) près de la frontière ougandaise, affirmant que de nombreux terroristes auraient été tués lors de ces frappes. L’Ouganda mène régulièrement des opérations en territoire congolais avec l’aval des autorités de la RDC pour démanteler les camps des ADF.

Les ADF ont été créées à partir d’une secte musulmane en Ouganda en 1995, devenant un groupe islamiste opposé au gouvernement ougandais. Face à l’offensive des forces armées ougandaises en 2003, elles ont trouvé refuge dans les régions orientales de la RDC.