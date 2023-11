Orabank Bénin et MoneyGram lancent l’offre : Une opération = Un cadeau

- Publicité-

MoneyGram, un leader du transfert rapide d’argent et Orabank Bénin, annoncent une campagne promotionnelle enthousiasmante qui rend les opérations de transferts rapides d’argent non seulement plus abordables mais également plus réjouissantes. Avec le slogan « Une (01) opération = Un (01) Cadeau », MoneyGram et Orabank invitent leur clientèle à célébrer la saison de générosité.

Destinée à une clientèle variée incluant élèves, étudiants, parents et professionnels résidant au Bénin ou ayant des proches à l’étranger, cette initiative est une aubaine pour tous ceux qui souhaitent utiliser Money GRAM pour envoyer ou recevoir de l’argent de manière instantanée ou dans un délai très court. Du petit commerçant aux grandes entreprises, chaque opération réalisée avec MoneyGram dans les agences Orabank et ses points de vente agréés devient une opportunité de gagner.

Jusqu’au 31 janvier 2024, les clients profitant des services de MoneyGram repartiront avec plus qu’une opération réussie : un éventail de gadgets est offert en cadeau. Que ce soit pour un envoi ou une réception de fonds, chaque client est assuré de recevoir un présent tel que des stylos, des mugs, des porte-clés, ou des tee-shirts, ajoutant une touche de joie à l’expérience du service client.

Orabank Bénin et MoneyGram : Un partenariat de confiance

Avec plus de 30 ans de présence au Bénin, Orabank s’est établie comme une institution de confiance, offrant une gamme de services financiers innovants et compétitifs. En tant que filiale d’Oragroup SA, actif dans 12 pays d’Afrique, Orabank Bénin se positionne comme un partenaire clé dans les services de transferts rapides d’argent.

Elle propose à sa clientèle des produits et services bancaires innovants, sur mesure, avec une tarification compétitive. La pluralité des services sur le transfert rapide fait d’elle un « hypermarché » de transferts rapides d’argent disponibles dans toutes ses agences, ses points de ventes agrées identifiables par leur enseigne et dans son guichet dédié TAMA-TAMA situé au siège de la banque à Ganhi.

Cette collaboration avec MoneyGram est donc le signe de leur engagement commun à fournir des solutions financières accessibles et bénéfiques à toute la population béninoise.