« On viendra pour créer la surprise », Gernot Rohr avant Afrique du Sud vs Bénin

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé ses objectifs pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, alors que les Guépards affrontent l’Afrique du Sud et le Lesotho, les 18 et 21 novembre prochain.

En attendant le reste de la bande qui devrait rallier Durban mardi, les Guépards préparent activement les deux matchs face à l’Afrique du Sud et le Lesotho, les 18 et 21 novembre prochain. Deux affiches comptant pour les première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Logés dans un groupe C tout sauf facile, les Béninois doivent terminer au moins deuxième, à défaut de finir premier, pour disputer les barrages. Une mission périlleuse pour la Team Bénin en quête de sa première qualification à la phase finale d’une coupe du monde.

Pas de quoi effrayer cependant Gernot Rohr qui croit en la capacité des siens à faire un bon résultat face aux Bafana Bafana, premiers adversaires des Guépards. « On est un petit poucet contre l’Afrique du Sud et c’est justement ce rôle qui nous plait et on viendra pour créer la surprise. L’objectif est de faire un bon match. Si on joue un bon football, on a plus de chance de faire un bon résultat. C’est vrai qu’on n’est pas favori en Afrique du Sud, mais l’ambition en tant qu’outsider, c’est de faire le mieux possible pour décrocher un résultat« , a déclaré le sélectionneur du Bénin dans des propos relayés par Megasports.

Avec une poule où l’Afrique du Sud et le Nigéria font office de grands favoris, le technicien franco-allemand veut engranger le maximum de point face aux autres co-locataires et espérer surprendre les deux géants africains.

« On ne va pas disperser, on se concentre d’abord sur le premier match qu’on va bien négocier, après le deuxième viendra. On connait bien le Lesotho, on a déjà joué contre eux, on sait que ce n’est pas facile aussi. C’est une rencontre difficile. On sait que dans ce groupe de 6 il y a deux favoris, c’est le Nigeria et l’Afrique du Sud, après ça il y a quatre équipes qui se tiennent à peu près. Il y aura des surprises, je pense que contre le Rwanda, le Lesotho et le Zimbabwe, il faut prendre le maximum de point pour rivaliser avec les deux favoris.«