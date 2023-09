« On va tout donner pour la Nation », Steve Mounié avant Mozambique-Bénin

-Publicité-

A l’instar de ses coéquipiers, Steve Mounié, s’est aussi prononcé sur le match face au Mozambique ce samedi, en éliminatoire de la CAN 2023. Et le buteur brestois a invité le public sportif béninois à soutenir ses ambassadeurs lors de ce choc décisif.

« On est optimiste, tous les joueurs sont là, prêts à aller au combat. On va tout donner pour la nation samedi. L’important est qu’on se qualifie, on est parti de loin dans cette campagne, là, on a la possibilité d’aller en Côte d’Ivoire« , a déclaré Steve Mounié dans des propos recueillis par Ange MANDJE.

Et d’ajouter: « Je sais que moi et mes partenaires, on va tout donner. J’espère que les supporters vont continuer à nous soutenir comme ils l’ont fait face au Sénégal. On a besoin de la force de tout le monde pour réussir cette qualification« .

La victoire pour se qualifier

Tenus en échec par le Sénégal (1-1) lors de la précédente journée, les Guépards doivent arracher la victoire face aux Mambas pour composter leur passeport pour le voyage en terre ivoirienne.

Deuxième au classement après sa victoire logique contre le Rwanda (2-0) en juin dernier, la sélection mozambicaine n’a lui, besoin que d’un nul pour faire partie des appelés à cette messe africaine. Pour rappel, le match est prévu le 9 septembre 2023 à l’Estadio Nacional do Zimpeto de Maputo à 15h GMT.

