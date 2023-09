« On sait que ça ne va pas être simple », Gernot Rohr avant Mozambique-Bénin

-Publicité-

En conférence de presse ce vendredi à Maputo, Gernot Rohr a évoqué le match face au Mozambique en éliminatoire de la CAN 2023. Et le sélectionneur du Bénin s’attend à un match difficile face aux Mambas.

La sélection béninoise est depuis jeudi soir à Maputo en Mozambique. Le groupe affronte les Mambas ce samedi 9 septembre 2023 dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Une dernière chance pour les Guépards qui doivent arracher la victoire pour obtenir leur billet pour le voyage en Côte d’ivoire, hôte de la compétition africaine qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024.

En conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur Gernot Rohr est revenu sur l’objectif des siens pour ce duel. Et le technicien franco-allemand a assuré que sa troupe est venue en conquérant.

« Je pense que oui, l’équipe est prête. On a fait un voyage quand même relativement aisé. On a pu avoir un avion direct et de ne pas faire des tours dans d’autres pays. Donc, on est arrivé en de bonnes conditions. L’équipe s’est reposée et puis aujourd’hui, on fait le petit entraînement. On va attaquer ce match en conquérant« , a déclaré Rohr dans des propos relayés par la FBF.

Mais loin de prendre cette équipe mozambicaine de haut, l’ancien coach des Super Eagles s’attend avant tout à un match difficile face aux Mambas, vainqueurs des Guépards (1-0) à Cotonou en juin dernier.

« L’objectif, c’est la victoire! Bien sûr, c’est la seule chance d’être à la CAN en coupe d’Afrique des nations. L’objectif, c’est donc la victoire. On sait que ça ne va pas être simple. Ici, il y a une bonne équipe qui joue bien au football. Nous l’avions vu, puisque je n’y étais pas au match aller où cette équipe a réussi à s’imposer sans aucune discussion, 1-0, à Cotonou. Elle a mérité sa victoire. Aujourd’hui, c’est à nous de répondre et d’essayer de gagner ce match« , a-t-il ajouté.

Pour rappel, le match Mozambique vs Bénin se tiendra ce samedi à l’Estadio Nacional Do Zimpeto à 14h, heure de Cotonou.

