« … On ne se parle pas », qu’est-ce qui divise Fally Ipupa et sa fille aînée, Keyna ?

Dans un direct sur son compte Tiktok, Keyna Ipupa a fait des révélations sur sa relation avec son père, le chanteur franco-congolais Fally Ipupa.

Ce n’est plus la lune de miel entre Fally Ipupa et sa fille Keyna Ipupa. Père et fille ne se parlent plus depuis des années selon les révélations faite par Keyna Ipupa. Tout est parti d’une question d’un internaute sur la relation qu’elle entretient avec son père.

« Ça fait des années que ces petits jeux durent et ce n’est pas la première fois qu’on ne se parle pas pendant longtemps. Nous passons des années à ne pas s’adresser la parole et ça ne me fait rien du tout »,a répondu Keyna Ipupa qui était en compagnie de sa cœur Kelya Ipupa dans ce direct.

Si pour les internautes, Keyna Ipupa est perdante dans cette affaire en restant en conflit avec son père alors que ce dernier a les moyens financiers, la jeune femme indique qu’elle n’a pas besoin de l’argent de Fally.

« L’argent pour moi ce n’est rien, ça ne m’impressionne pas du tout. Je travaille, je ne demande rien à personne. Je voyage avec mon propre argent. Je fais des achats avec mes propres moyens donc qu’on donne ou on ne donne pas ça m’est égal », va -t-elle clarifié. Toutefois, Keyna Ipupa n’a pas donné les vraies raisons de ses mésententes avec son père.